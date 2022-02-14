2 月 14 日，XTransfer 迎来产品面世四周年。自 2018 年上线至今，XTransfer 服务客户数量快速增长，目前已超过 20 万家中小微外贸企业。在帮助客户解决跨境支付难题的同时，XTransfer 同步为中小微外贸企业提供助力其客户关系和销售管理的 CRM 工具。通过连接全球知名金融机构和自研反洗钱风控基础设施，XTransfer 正在进一步兑现承诺，让中小微外贸企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。

优化外贸收款服务

2021 年，XTransfer 继续优化全球金融服务网络，3 月推出韩国本地收款账户，12 月与德意志银行合作，推出第三个全球收款账户，同时为中小微外贸企业提供更便捷的本地收款及外汇交易服务。此外，结汇提现时效也在持续优化。2021 年四季度，XTransfer 宣布全球和本地收款账户全面免费，在原先免费开立账户的基础上，提供账户管理费全免、入账手续费全免，帮助中小微外贸企业大幅降低全球展业成本。

安全能力通过公安部 “信息系统安全等级保护三级” 认证

2021 年 6 月，XTransfer 荣获由公安部核准颁布的 “信息系统安全等级保护三级认证”（以下简称 “等保三级”）。等保三级是国家对非银行机构的最高级认证，属于 “监管级别”。通过 “等保三级” 认证，表明企业的信息安全管理能力达到行业最高标准。

值得一提的是，本次 “等保三级” 认证颁布前，《网络安全等级保护 XTransfer 系统等级测评报告》（以下简称《报告》）对 XTransfer 系统安全保障措施作了完整详述。《报告》显示，安全测评通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等十个方面，对 XTransfer 系统基本安全保护状态进行综合测评，评定 XTransfer 系统具有相应的安全机制，达到保护信息系统重要资产的作用。

外贸 CRM产品上线

2021 年 7 月，专注服务中小微企业的外贸 CRM 客户管理平台正式上线，仅用低于市场同等产品 5% 的价格即可享受完善的外贸客户管理服务。XTransfer 外贸 CRM 自带邮件功能，除去邮件收发，更能实时查看邮件阅读状态。同时，系统可自动分析邮件中的关键词和往来邮箱地址，为用户推荐高质量线索，并一键创建客户档案，不错过任何一个商机，帮助中小微企业高效完成客户全生命周期管理，从询盘到赢单，实现销售流程一体化。此外，XTransfer 外贸 CRM 系统还提供丰富的员工子账号，实现权限隔离、历史交易全记录，防飞单、撞单，客户不流失。

最为便捷的功能莫过于， XTransfer 首创 CRM 系统与外贸收款服务同平台数据共享闭环，可从 CRM 平台一键切换至收款平台，一键生成 PI 单据，实现关联订单、轻松入账。

订单融产品上线

2021 年 10 月，XTransfer 第一款融资产品 “订单融” 正式上线，中小微外贸企业客户可基于 XTransfer 账户收取的美金款项而获取境内人民币保理融资额度，帮助其解决资金周转难题。订单融产品目前已经向符合准入要求的客户全量开放，登录 XTransfer 账户点击 “企业融资-订单融” 模块，完成额度激活后即可轻松提款！未来，XTransfer 将逐步上线更多专业化服务，帮助中小微外贸企业更好地全球展业。

保持专业和勤勉，让每一次连接都传递最大价值

回望 2021 年，正是由于发现传统金融机构在其服务中难以完全覆盖中小微外贸企业，这才成为 XTransfer 进一步服务中小微外贸企业的契机与动力。如今，在 XTransfer 产品上线四周年之际，XTransfer 正在成为外贸人全球展业的第一选择，并逐步成长为中国外贸企业全球竞争力的重要组成部分。

2022 年，XTransfer 将连接更多优质的金融机构，继续夯实其全球金融服务网络，在服务中国中小微外贸企业的基础上，为全球中小微企业提供更多金融服务支持。同时，XTransfer 将继续秉承 “风控即服务” 的理念，深化风控服务优势，让中小微外贸企业、金融机构及其他生态合作伙伴的每一次连接都传递最大价值。