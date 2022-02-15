近期，时尚科技跨国公司 CLO Virtual Fashion（以下简称 “CLO”）完成对荷兰数字服装软件公司 PixelPool 的战略投资。CLO 期望通过此举，为全球用户提供更加完善的端到端数字时尚体验。

CLO 此次的投资将用在 PixelPool 研发的 SaaS 可视化解决方案（Dtail）的建设中。目前，Dtail 允许时尚品牌将产品数据与 3D 虚拟样品相结合，并将其同步到一个逼真、可定制化的虚拟展厅中，从而提升视觉营销和 B2B 销售流程，可用于规划、可视化和销售其产品系列。该平台存在无限的可能性，不仅拥有丰富的 3D 内容，还将涵盖人工智能和流媒体等功能。

CLO 首席执行官 Simon 表示：“PixelPool 提供一系列能够增强大众对虚拟时尚体验感的产品，如虚拟展厅。这与 CLO 提供无缝数字化体验的目标不谋而合。在未来，双方将共同帮助全球客户实现端到端数字化工作流程，将虚拟服装体验感提升至更高水平。”

PixelPool 创始人兼首席执行官 Maarten van Dooren 说：“CLO 选择投资 PixelPool，这对我们来说是一次战略胜利，印证了我们所做的事正在为时尚行业的革新做出贡献。”

CLO 成立于 2009 年，是一家赋能时装产业全链路数字化的跨国时尚科技公司。CLO 面向市场提供适用于服装行业和游戏动画行业的 3D 服装设计软件，一站式数字资产管理平台，以及数字资产交易商城等产品，并围绕核心产品提供企业数字解决方案、电子商务试衣、数字化转型咨询等服务。

CLO 核心产品：

3D 服装建模软件（CLO）- 市场领先三维设计软件，无论你是零售商，品牌方，自由设计师或机构，均可使用 CLO 轻松、自由地进行虚拟服装设计，并快速、高效地展示出接近于真实的模拟效果。 适用于时装行业。

3D 服装建模软件（Marvelous Designer）- 许多世界 领先 动画、游戏工作室正使用 MD，在 3A 游戏内容制作过程中快速展示逼真、精准的服装及布景模拟。适用于 CG、游戏、动画和电影行业。

动画、游戏工作室正使用 MD，在 3A 游戏内容制作过程中快速展示逼真、精准的服装及布景模拟。适用于 CG、游戏、动画和电影行业。 一站式数字资产管理平台（CLO-SET）- 管理你在 CLO 和 MD 内制作的数字设计资产，可上传、存储至平台，与全球 CLO 用户协作设计。

官方数字资产交易商城（CLO-SET CONNECT）- CLO 用户和供应商均可通过此平台寻找、购买自己心仪的 3D 资产，同时也可分享、出售自己的数字设计作品。

PixelPool 总部位于荷兰，在欧洲和美国设有四个办事处，专注于为服装零售业提供数字解决方案，通过虚拟技术和零售解决方案，帮助品牌提升其灵活性、可持续性和高效性。PixelPool 在 3D 可视化领域拥有超过 20 年的经验，与大型鞋类品牌和奢侈时尚品牌已建立战略合作关系。