根据 Gartner 发布的最新预测，2026 年 25% 的人每天将至少在元宇宙中工作、购物、学习、社交或娱乐一小时。

Gartner 研究副总裁 Marty Resnick 表示：“各家厂商正在为用户开发能够将他们的生活复制到数字世界中的方法。从参加虚拟课程到购买数字土地和建造虚拟住宅，这些活动目前都在独立环境中进行，但最终它们都将在元宇宙这个统一的环境中进行，各种技术和体验也将在这里殊途同归。”

Gartner 将元宇宙定义为一个由通过虚拟技术增强的物理和数字现实融合而成的集体虚拟共享空间。这个空间具有持久性，能够提供增强沉浸式体验。它独立于设备，因此可通过平板电脑、头戴式显示器等任何类型的设备访问。

由于元宇宙不属于任何一家厂商，因此 Gartner 预测它将产生一个由数字货币和非同质化通证（NFT）推动的虚拟经济体系。元宇宙将影响消费者日常接触到的每一家企业。

元宇宙还将影响人们的工作方式。企业将通过虚拟办公室中的沉浸式工作空间为员工提供一个更便于互动、协作和沟通的平台。由于元宇宙将提供框架，因此企业无需为此自行创建基础架构。此外，在过去 18 个月中流行起来的虚拟活动将带来更多的协作式和沉浸式交流机会与研讨会。

Resnick 表示：“通过从数字业务转向元宇宙业务，企业将能够以前所未有的方式扩大和加强他们的业务模式。到 2026 年，全球 30% 的企业机构将拥有用于元宇宙的产品和服务。”

元宇宙技术还刚刚开始普及，而且十分分散。Gartner 提醒企业不要在某个特定的元宇宙上进行大量投资。Resnick 表示：“现在还无法得知哪些投资具有长期可行性，但产品经理应抽出时间学习、探索元宇宙并做好相应的准备，这样才能保持自己的竞争力。”