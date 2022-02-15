距上轮融资不到半年，剧本杀平台「推理大师」于近日获得网易集团数千万 A 轮战略投资，本轮融资将用于剧本研发采购、市场营销、招商团队招募、线上平台迭代等。同时，网易集团将通过游戏、传媒等资源全面赋能推理大师，构建产业链闭环，探索不同内容业态的融合方式。宇泽资本担任公司长期独家财务顾问。

推理大师成立于 2017 年年底，起初是通过公众号搭建起无主持人的线上内容分发、线下组局工具类产品，并推广获取了数量可观的早期用户。2019 年 1 月推理大师上线小程序 “推理大师全集”，并开始布局线下业务，包括全面进入剧本杀线下生态；2020 年 2 月，在北京落地首家直营店；2020 年 4 月，推理大师组局小程序上线。

推理大师打造剧本杀全产业链平台，主要聚焦上游、中游的优质内容生产、消费者流量聚拢等行业痛点环节；下游布局主要以线下小 B 端加盟为核心，并辅以线上游戏平台满足不同层次的需求，线上线下终端形成联动。 在上游内容端，推理大师的产品矩阵包括常规时长的沉浸式产品、独特的短时长轻量内容产品，以及自带流量和话题的游戏/影视 IP 衍生内容产品。优质的剧本内容在行业内数量稀缺，而推理大师经过数年积累，掌握优质上游资源，目前投稿作者+独家作者超过 800 名，库存剧本超过 1500 部。

创始人赵江波表示，流量分散和流量转化是线下剧本杀过往难以形成规模化经营的核心痛点。推理大师针对流量痛点制定了系统性的解决方案。在引流方面，以头部达人培育+各公域渠道精准内容投放为主要策略。在美团、小红书、抖音等等各渠道引流后，推理大师将公域流量接入自研 SaaS 系统，通过中央客服对门店进行流量分发。由于公域营销的精准投放，截流进来的玩家通常都是带着具体兴趣、甚至已经选好剧本来的，这使得剧本推荐成功率增高。下游终端的规模化及数字化运营，使得中央客服可以集中拼凑系统内各网点的闲置剧本和场次，加大组局效率。“同一个城市，十个店的组局效率和单个店的组局效率肯定完全不同。” 这避免了因组局夭折带来的大量流量损失。

玩家体验完毕、流量沉淀至 SaaS 系统后，便需要介入重度的私域流量运营。会员体系及对应促销裂变、好玩丰富的远程线上活动、根据玩家过往记录进行精准的兴趣推荐等，都是引导复购的必要手段。玩家的不断积累也有助于反哺源头的高能玩家作者储备。

在疫情反复对线下经营造成不确定性的情况下，推理大师选择轻资产模式。“我们认为把控缺剧本、缺流量的产业痛点才是最重要的。我们直营店比例会始终控制在 10% 以内，主要还是以加盟为主，门店模型目前 6 个月左右回本。” 推理大师根据小 B 端的选址、硬装条件和工作人员的业务能力来挑选加盟门店，以品牌服务费和票房分成的形式与加盟商合作。赵江波表示，“预计 2022 年门店数量可以达到 300 家、并实现整体业务的盈亏平衡。”

网易游戏投资人表示：“推理大师团队是剧本杀行业的先行者，从行业萌芽到爆发期，不断深耕创作者和核心用户社区，积累了大量优质内容，对打通行业 IP 创作、发行、线下体验、用户等上下游核心环节有诸多建树，也是许多硬核用户心中的剧本杀内容高地。下一阶段，团队将继续推动行业标准化，针对用户体验、创作者有效激励、商家正向流量和盈利循环等痛点，进一步提升经营能力。”

网易传媒投资人表示：“剧本游戏仍处于较高的分散度的阶段，未来行业将朝着品牌化、服务标准化的方向进一步集中，能够利用数据等手段驱动为广大门店提供价值的服务者将收获更多红利。同时，‘沉浸式体验+社交+精品内容’ 的组合使剧本游戏成为非常具有想象力的营销创新场景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。