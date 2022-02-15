近日，国内骨科微创领域医疗器械企业上海朗迈医疗器械科技有限公司（以下简称 “朗迈医疗”）宣布正式引入德诚资本完成新一轮亿元级投资，华兴资本在交易中担任朗迈医疗的独家财务顾问。

朗迈医疗专注于骨科微创，特别是脊柱微创领域的产品设计与开发，并致力于提供微创脊柱的整体解决方案。朗迈医疗核心团队深耕中国骨科行业，拥有人均 15 年以上丰富的行业经验，主要来自国内外骨科微创领域的微创、强生等公司。通过对技术的深耕和行业的理解，致力于开发多元化产品包括脊柱微创手术耗材、椎间孔镜、骨水泥以及能量平台等，覆盖了骨质疏松性椎体压缩骨折 OVCF 治疗、单纯椎间盘病变的脊柱内镜治疗和关节镜下微创治疗等领域。同时，该公司已申请国家专利 10 余项，已获得 16 个医疗器械注册证，包括 4 个三类注册证和 12 个二类注册证。

此次融资之后，朗迈医疗将围绕现有脊柱微创领域，计划未来战略性并购整合骨科领域新技术、新产品、新材料，未来销售端形成多品牌多产品战略，为客户提供更全面的解决方案，助力朗迈更加快速有效的渗透国内市场，加速整体行业国产化进程。

朗迈医疗创始人兼 CEO 周昕表示：“非常感谢德诚资本对公司的认可，并为下一步朗迈的战略发展助力。公司完成此次融资后，朗迈医疗不仅要深入商业化战略快速扩展市场，也将战略性考虑外延式并购，加强其在更多创新型脊柱微创产品、骨科新材料等领域的布局，形成朗迈医疗在不同细分骨科解决方案上的有效协同。未来，朗迈医疗也即将踏入国际化战略新征程，实现不断成长、突破自我的新发展。一路走来，感谢老股东们的一直信赖与支持，也希望在新征程中得到德诚资本在国际国内市场上的更强助力。”

德诚资本合伙人徐炜表示：“朗迈医疗是一家年轻有活力、专业有拼劲的创业医疗器械公司，公司在 10 年创业成长中磨砺前行，通过自研生产、合作代理等方式已经逐渐形成较完整的脊柱微创解决方案产品与技术。公司非常有魄力地革新从传统到创新的商业模式，面临日益竞争的骨科市场不屈不挠、求新求变。目前中国市场上国产品牌的发展势头很强，在微创脊柱领域，相较其他细分骨科领域仍存在较大国产替代空间，朗迈有望成为脊柱医疗器械行业中快速成长的年轻一带的领军企业，为国产骨科器械品牌树立标杆。希望本次德诚资本的投资，能够协助朗迈长远可持续的发展，也非常感谢朗迈对德诚资本的信任。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟表示：“得益于国家大力推动国产骨科器械的发展，骨科器械国产化引来新的市场机遇，朗迈医疗通过其高质量的产品，已经在市场上建立了良好口碑。在竞争激烈的中国骨科市场，朗迈医疗得到了像德诚资本这样的具有国际视野的知名基金的支持，相信一定会在后续产品延伸、渠道拓展、兼并重组等方向上越做越强。华兴资本有幸协助公司完成本次交易，希望朗迈医疗能为医生和患者创造长远的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。