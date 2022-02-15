证券文件显示，亿万富翁乔治·索罗斯的投资基金索罗斯基金管理公司在 2021 年第四季度收购了电动汽车初创公司 Rivian 的近 2000 万股股票。

这 19,835,761 股股票当时价值约 20 亿美元（按今天的汇率计算为 17.7 亿欧元），在 Rivian 股价长期暴跌后，现在仅价值约 11.7 亿美元（10.3 亿欧元）。

2021 年 11 月，众所周知，亚马逊已将其在 Rivian 的股份增加到 20% 左右。2021 年 11 月 16 日，Rivian 的股价达到 179.46 美元的峰值。从那以后，股价已经下跌了 67%。

股价下跌的原因包括宣布 Rivian 未能达到 2021 年的生产目标。据其他报道，生产线也在 1 月初闲置以改善生产。Rivian 现在的目标是每周生产 200 台 R1T，但希望并需要在 2021 年进一步扩大生产规模。Rivian 说，随着 R1T 和 R1S 产量的增加，其服务中心网络也将增加。据该公司称，今年美国各地的分店将开业，“2022 年将有更多分店上线。”

Rivian 已经是资金最雄厚的电动汽车创业公司之一。成立后，RJ Scaringe 和一个小团队在电动汽车滑板平台上秘密工作了很长时间。该公司于 2017 年首次亮相，当时他们购买了位于美国伊利诺伊州的前三菱工厂。在 2018 年末，Rivian 在此平台上推出了 R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV。到 2020 年底，两种型号的 “发布版” 在几天之内就售罄。交付计划于 2021 年 6 月开始，尽管新冠影响相关的交付，Rivian 仍将成为重要的美国大型皮卡市场上首批使用电动的厂商。