今年 1 月底，湖南云畅网络科技有限公司（简称 “云畅科技”）完成了数千万元 A 轮战略融资，由湖南财信金融控股集团有限公司旗下湖南财信湘江岳麓山技术孵化转化发展创业投资合伙企业（有限合伙）主投。本轮融资后，谈及发展计划，云畅科技董事长兼 CEO 蔡鑫莹表示，云畅科技将会持续发力 “五化战略”，加大研发投入和技术创新，在更多行业场景里推出有竞争力的低码解决方案，加速产业基地的拓展，发展市场和交付生态。

湖南云畅网络科技有限公司成立于 2015 年，是一家以自研低代码为核心技术，深耕产业数字化服务领域的高新技术企业。其四大核心业务板块包括低代码平台、数字化建设服务、产业培训与咨询、产业创新运营，其自主研发的核心产品 “万应工场” 是行业领先的低代码平台，通过封装好的组件和模块，和可视化界面进行拖拽式设计软件应用的界面、数据和逻辑，只需少量代码或不写代码，如 “拼乐高积木” 一样敏捷开发全场景应用，适用于各政企客户快速交付数字化软件。

基于 “万应工场” 低代码平台，云畅科技积极助力传统行业及政务服务领域的数字化转型与升级，从提供数字化解决方案，到参与产业生态运营，着力推进数字经济 “产学研用” 一体化发展，构建可持续发展的数字生态服务模式，为客户提供数字化解决方案、数字生态建设、软件定制开发、产业孵化运营及软件人才培养等多元化服务。目前已经构建了近两百个行业场景智慧解决方案，拥有多个行业平台级应用，数百个政企数字化服务案例，累积平台用户超千万。

财信产业基金投资总监熊劲表示：“随着未来社会全面数字化转型，市场软件需求爆发，数字化人才缺口不断加大，低码+云的技术路线将逐步替代传统定制软件，广泛赋能企业进入数字化、智能化时代。云畅科技的模型驱动可以降低软件开发的门槛和成本，实现敏捷交付与快速迭代，而低代码是确定性很高的优质赛道。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。