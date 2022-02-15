Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 1 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

1 月出海手游收入榜

自 2021 年海灯节推出以来，在《原神》中寻求极具东方文化氛围的沉浸体验，已经成为中外玩家不可错过的春节活动之一。随着 2.4 版本的到来，《原神》移动端海外收入环比增长 51%，大幅超越《糖果传奇》、《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏。

过去一年多来，米哈游在《原神》中打造的大量高品质内容和市场反馈，既标志着中国游戏企业领先的工业化实力，也代表着中华传统文化走向世界的胜利。

在港澳版本周年庆的带动下，灵犀互娱《三国志·战略版》成功登顶 1 月中国香港手游畅销榜，其海外收入环比增长 18.4%，排名前进 4 位至榜单第 7 名。

1 月初，《云上城之歌》在韩国市场迎来半周年庆典，其海外收入环比增长 11.8%。值得一提的是，凭借代言人和春节主题的宣发活动，2 月该游戏在韩国收入保持强劲的增长势头，目前跻身当地手游畅销榜 TOP5，仅次于《天堂》系列手游和《奥丁：神叛》。

1 月出海手游收入增长榜

随着日服版本两周年庆典的到来，《明日方舟》1 月海外收入环比激增 171.6%。过去两年，这款二次元手游一直稳居全球塔防手游收入榜冠军，其海外总收入已突破 5 亿美元，收入前三的市场为日本、美国和韩国，分别占海外总收入的 60%、12% 和 9.4%。

凭借在中国港台地区的卓越表现，露珠科技 RPG 新游《永夜星神》1 月收入成功突破 1000 万美元，位列出海手游收入榜第 36 名，增长榜第 3 名。

本期榜单迎来 8 款新游集中亮相，中国厂商正以前所未有的热度加速出海。

除了前文提到的露珠科技《永夜星神》，入围榜单的新品还包括：两款 IP 改编作品 中手游《真·三国无双霸》和掌趣科技《奇迹 MU：正宗续作》、取材于经典抓鬼影视题材的 Sky Entertainment《道士出观》、DianDian Interactive 卡牌手游《Awaken: Chaos Era》、FunPlus 消除手游《Call of Antia》，以及两款登陆韩国市场的 RPG 手游 Ujoy《솔라 리바이벌》(SOLAR REVIVAL) 和 HaoPlay《이스6 온라인》。

1 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》以超过 1300 万次下载，蝉联榜首。

Adaric Music 音乐手游《Piano Fire》下载量环比提升 15.8% 至 1200 万次，稳居榜单第 2 名。

除了前文提到的商业游戏出海井喷，休闲游戏在海外市场的投放力度也正逐步加强。