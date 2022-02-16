新加坡植物蛋白食品科技公司 Next Gen Foods 宣布完成 1 亿美元 A 轮融资，创下了植物肉食品赛道迄今为止最大的 A 轮融资记录。

参与本次融资的新投资人包括东南亚风险投资公司 Alpha JWC、新加坡经济发展局旗下投资机构 EDBI、总部位于英国的 MPL Ventures，以及淡马锡新成立的亚洲可持续食品平台（Asia Sustainable Food Platform）。老股东纪源资本 GGV、食芯资本 Bits x Bites 和 K3 Ventures 也在这一轮持续加码。该公司计划在今年继续加快业务拓展的步伐。继去年夏天完成 3000 万美元种子轮融资以来，该公司的募资总额已超过 1.3 亿美元。

同时，该公司还宣布其首款产品 TiNDLE 现已在美国东西海岸的多家知名餐厅上线。从今天起，美国食客可以在位于旧金山、洛杉矶、纽约等美食城市的餐厅中品尝到美味的植物鸡肉。在未来几个月中，公司也将在迈阿密、奥斯汀等美国其他城市推出其 TiNDLE 产品。

Next Gen Foods 首席执行官兼联合创始人 Andre Menezes 表示：“美国拥有许多享誉全球的美食城市，一直是我们最关注的目标市场。我们很高兴能够让这里的食客们品尝到 TiNDLE，非常期待可以听到饕客们对我们 TiNDLE 产品的反馈。全球化的旅程刚刚开始，我们将持续推出既好吃又健康的植物基蛋白食品，同时在生产过程中更加环境友好，为应对日益加剧的气候暖化问题发挥正向的影响力。”

TiNDLE 是一种用途广泛且易于烹饪的植物鸡肉产品，通过独有的 Lipi™混合植物油脂技术与蛋白挤压工艺，使其拥有与传统鸡肉类似的风味与口感，受到了众多明星主厨和烹饪专家的喜爱。

在此之前，Next Gen Foods 已在新加坡、香港、阿姆斯特丹和迪拜等多个美食中心成功推出其 TiNDLE 产品。在不到一年的时间里，提供 TiNDLE 的餐厅从新加坡的几家迅速增加到了遍布全球的 200 多家。

Next Gen Foods 首席财务官 Rohit Bhattacharya 表示：“我们从产品发布到在三大洲拥有 200 多家合作餐厅，仅仅用了一年不到的时间。TiNDLE 的味道和环保理念也获得了主厨、经销商和消费者们的肯定，我们将在 2022 年继续保持这股强劲的发展势头，以满足全球食客的巨大需求。我们非常荣幸能够得到全球与我们观念一致的长期投资者的信任与支持，在公司发展的关键时期，为我们提供了宝贵的专业意见和指导。”

新一轮融资也将帮助 Next Gen Foods 进一步提高其产品研发及创新能力，其全新的研发中心将于今年下半年在新加坡揭幕。与淡马锡亚洲可持续食品平台旗下 Food Tech Innovation Center（FTIC）合作建立的顶尖研发创新中心，将为公司未来的新技术开发、产品测试提供坚实基础。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。