近日，“AI＋碳中和” 领域智慧供热 SaaS 公司北京暖流科技有限公司完成数千万人民币 A 轮融资。本轮融资由创新工场领投，飞凡创投和盛景嘉成联合投资，所获资金将用于产品生态链的完善和市场的加速拓展。

创新工场执行董事申文超表示：“供热是与民生紧密相关的大行业，过去运作比较粗放，能源利用效率不高。行业本身体量庞大，节能减碳的可优化空间更大。暖流科技有非常强的技术团队，算法能力尤其突出。深耕行业多年，懂客户、懂需求、接地气，大幅提高了能源利用效率，获得了许多标杆客户的高度认可。在碳达峰、碳中和的政策要求和能源价格长期上涨的大趋势下，我们非常看好暖流科技的未来发展。”

暖流科技成立于 2015 年，深耕智慧供热领域，利用 “AIoT” 和 “数字孪生” 技术改革传统供热行业，是一家核心技术全自研的智慧供热 SaaS 运营服务商。

暖流科技自主研发了适应供热系统全场景的智能无线传感器、智能集控器等工业物联网硬件和工业互联网架构，以及集合 3D 快速建模技术、在线仿真技术、AI 算法的数字孪生体系，建立起以数据和人工智能技术驱动的智慧供热 “AIoT+SaaS” 平台。为供热企业提供 “源、网、站、端” 全系统解决方案，以及 “生产、收费、客服、维修” 等全流程业务系统，形成 “一站式+全闭环” 的 SaaS 服务体系，帮助能源企业快速实现智能化服务升级，节能减碳、降本增效，助力城市新基建和 “双碳” 战略。

暖流科技创始人刘兰斌博士表示：“2030 碳达峰、2060 碳中和” 这一政策大背景给供热精细化运营带来了更高的要求，也使供热 SaaS 智慧化运营迎来了历史机遇。未来，我们希望成为一家以 AIoT 驱动的综合能源 SaaS 运营服务商，帮助更多能源产业进行智能化升级。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。