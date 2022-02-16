2 月 16 日，景昱医疗（SceneRay）宣布完成 3 亿元人民币 D+轮融资，由红杉中国和高瓴创投共同领投。本次融资是继 2020 年 4 月燕创资本领投完成 D 轮逾亿元人民币融资后，景昱医疗的又一次成功融资。华兴资本担任独家财务顾问。

景昱医疗是一家集研发、生产、销售于一体的创新型高科技医疗器械企业，多年来深耕脑深部电刺激（“DBS”）治疗领域，同时引领医疗用侵入式脑机接口的前沿探索。

景昱医疗创始人、董事长宁益华先生表示：“医疗是一个由刚需驱动的行业，也是一个需要耐心持久耕耘的行业，脑科学领域的研究更是挑战重重。回顾十余年的勤耕不辍，公司通过自主研发已在神经科学前沿领域实现了多项突破，具备景昱多项创新技术的脑起搏器得到了行业内的一致认可，并在多项适应症的开拓中领先全球。最后，由衷感谢新老股东对公司的支持和信任，景昱始终牢记使命，致力于让更多的患者享受到高科技医疗技术的治疗效果，并努力成为世界级领先企业。”

高瓴创投项目负责人表示：“脑科学领域具有巨大的市场前景与潜力，在经历数年的发展后，景昱以扎实的医学科学研究为基础，以创新技术为研发理念，依托对临床需求的敏锐洞察力，真正实现脑深部电刺激和脑机接口的落地应用，以 First-in-Class 的创新产品，为多种疾病带来突破性疗法。高瓴持续看好脑科学行业以及公司的前景，未来将持续助力公司百尺竿头更进一步，为更多患者带来福祉，并让中国智造在国际舞台上展现非凡实力。”

红杉中国副总裁陈轩泽博士表示：“脑科学的产业化发展是我们重点关注的领域之一，红杉中国也成立了脑科学孵化中心助力中国脑科学产业化的发展。景昱核心团队由脑深部电刺激系统核心专家组成，积累了丰富经验，在脑机接口神经调控芯片、双靶点电刺激、远程程控及 AI 辅助领域建立关键技术，真正实现从前沿科技到产业化的落地。很高兴和景昱携手，助力推进脑深部电刺激产品在更多适应症上的延伸，造福更多患者。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟先生表示：“脑科学领域是我们持续密切关注的方向，一系列新兴技术使该领域充满无限可能。景昱医疗坚持自主研发，以深厚的技术储备构筑护城河，打造丰富的产品线及生态体系，引领脑机接口行业发展。作为景昱医疗的长期合作伙伴，华兴资本有幸陪伴公司走过近 7 年的成长，也将继续贡献力量，帮助公司缔造佳绩、实现突破。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。