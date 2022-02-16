根据外媒援引 Frost & Sullivan 近日发布的一份研究报告显示，到 2030 年，东南亚的外卖市场规模有望达到 497 亿美元。相比之下，这一数字在去年时则为 152 亿美元。

报告指出，在去年期间，GrabFood、FoodPanda 以及 GoFood（Gojek 旗下品牌）共计占据了该地区外卖市场份额的 84.8%。其中，GrabFood 的规模遥遥领先，达到了 47.8%，FoodPanda 和 GoFood 次之，分别为 23.8% 和 13.8%。其余份额则由 Deliveroo、Line Man、ShopeeFood 等平台所占据。

针对这一高速增长的原因，报告称，这是由于当地互联网覆盖率的提升以及移动应用生态的进一步发展所导致——如本栏目此前指出，自疫情爆发以来，东南亚地区的数字消费者呈现出了 6000 万的新增数量，使得其总规模达到了 4.4 亿。而基于这一表现，当地初创公司也进一步发掘出了该地区数字经济的发展潜力。

去年晚些时候，谷歌、淡马锡、贝恩在一份联合发布的报告中强调，随着当地消费者和商家行为的持续转变以及投资者对该地区的强烈信心，到 2030 年，东南亚地区的数字经济可能会实现 1 万亿美元规模。

回到本次正题。就东南亚地区外卖行业的未来发展方向而言，Frost & Sullivan 的移动行业分析师 Ming Lih Chan 向外媒指出，其中的主流平台预计会在未来一到三年内逐步扩大其产品组合，进而推出食品饮料、生鲜、厨房用品、杂货、药物等类别的配送服务。