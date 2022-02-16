动点出海获悉，东南亚最大的面向中小微企业的在线贷款平台 Funding Societies 已于近日宣布，完成了其 1.44 亿美元的 C+轮融资的超额认购。据了解，这笔融资由软银（愿景基金 2 号）领投，VNG Corporation、Rapyd Ventures、EDBI、Indies Capital、K3 Ventures、Ascend Vietnam Ventures 等参投。

此外，Funding Societies 也表示，公司也已从来自欧洲、美国和亚洲的一些贷款方处获得了 1.5 亿美元的债务额度，且其中的部分资金已自去年时得到兑现。另一方面，在本次的融资动作中，Funding Societies 也通过股票回购的形式为相关员工提供了 1600 万美元的股票期权激励计划。

Funding Societies 成立于 2015 年，主要通过其在线平台为中小微企业提供营运或者业务增长所需的资金借贷服务，借贷规模从 500 美元到 150 万美元不等。Funding Societies 指出，在东南亚，由于缺乏传统的信用记录或抵押品，身为该地区经济支柱的小微企业往往很难获得常规的商业贷款服务。作为体现，当地的中小微企业融资借贷缺口达到了 3000 亿美元之多，Funding Societies 则正是瞄准了这一契机应运而生。

据介绍，自成立以来，Funding Societies 已向东南亚地区的中小微企业提供了超 500 万笔贷款，支付资金规模达 20 亿美元以上。此外，该公司强调称，即使是在疫情期间，其客户的违约率也仅为 1% 到 2% 之间。而根据一项统计数据表明，受 Funding Societies 提供资金支持的东南亚中小微企业为该地区贡献的 GDP 规模达到了 36 亿美元，并为此提供了近 35 万份岗位。

目前，Funding Societies 已在新加坡、印尼、马来西亚、泰国四个国家获得了相应许可。而该公司现也已在越南展开运营。接下来，据 Funding Societies 表示，公司也正计划利用这笔新的资金进入菲律宾市场。