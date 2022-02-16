2 月 16 日，迅雷链企业数字藏品服务平台正式在迅雷链官网上线。迅雷链企业数字藏品服务平台是基于迅雷链底层技术打造的，为企业和机构提供可信存证技术和数字藏品凭证的区块链云服务平台，帮助企业完成数字资产上链。

数字藏品，是以特定的作品和艺术品等的实际价值做支撑，通过区块链技术，对特定的作品、艺术品生成的独一无二的链上序列号，可以作为数字藏品在区块链上对应且唯一的权利证明，在保护数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买和收藏。

基于区块链技术开发的数字藏品与耳熟能详的传统艺术品和传媒文博等领域逐渐融合，不仅解决了作品版权的确认、作品发行和流通数量的控制、盗版侵权等问题，也提供了更丰富的互动方式和商业化思路。

为帮助企业完成数字资产上链，加速区块链融入产业生态，打造更为强力和完善的区块链生态，迅雷链正式对外推出企业数字藏品服务平台的功能，为企业提供可信存证技术和数字藏品凭证技术服务。

此次发布的平台是基于迅雷链底层技术支持打造的，为企业和机构提供数字藏品设计、铸造、展示、管理等全链路服务体系。迅雷链上铸造的数字藏品均使用迅雷链技术进行唯一标识，通过智能合约技术完成加密部署永久保存在迅雷链中，具有独一无二的链上序列号。

除了纯图片之外，平台还支持不同类型数字内容，例如游戏道具、音视频、收藏品、赛事门票等。

一站式数字藏品服务

为企业提供专业的一站式数字藏品服务，帮助企业和机构完成产品的快速数字化展示。平台提供数字藏品设计、铸造、展示、管理等全链路服务体系，企业无需考虑底层区块链实现等技术难题，可以快速且零门槛参与数字藏品的生态建设，帮助企业突破物理边界，延展到更大的数字世界里。

助力企业营收增加

企业可以在迅雷链上进行铸造，生成符合企业自身产品业务的数字藏品，助力企业达成更高的营收目标。平台支持不同类型数字内容，例如图片、游戏道具、音视频、收藏品、赛事门票等，可广泛地应用于线上虚拟展出、游戏道具，以及线下使用门票等多个场景。围绕数字藏品构建的全场景服务生态，具有极大的想象空间。同时，数字藏品的每一次授权、应用，都会在迅雷链上产生一个不可篡改的数据，权属清晰，确保藏品的唯一性和稀缺性，从而不断提升藏品的收藏价值。

赋能企业私域流量运营

企业通过数字藏品在自己的用户渠道精准汇集目标用户，帮助企业凝聚私域流量。藏品的购买/获取都可在自有社区内进行，平台侧提供收藏展示链上验证等功能。数字藏品可当作是用户进入某个粉丝社区的身份凭证，按照持有的藏品，用户可以相互交流，分享感受，基于同样的 IP 建立共享的情感纽带，帮助企业凝聚自身业务和产品已有的私域流量。