2022 年 2 月 16 日，“玩出内力，全速出击” 2022 惠普第八代游戏家族新品发布会惊喜开启，重磅发布 OMEN 暗影精灵 8 游戏本、OMEN 暗影精灵 8 Plus 游戏本、惠普 VICTUS 光影精灵 8 游戏本、OMEN 暗影精灵游戏台式电脑以及惠普 VICTUS 台式电脑五款游戏产品。全新的惠普八代游戏家族率先搭载英特尔®第十二代酷睿™处理器，以丰富的软硬件产品组合及生态布局，再次焕新游戏体验，引领玩家全速出击。

此次新品发布会为玩家提供多种观看视角，多线并进探秘评测空间，全面打破传统直播局限，为玩家打造沉浸式游戏盛宴。发布会在斗鱼、虎牙、BiliBili、腾讯等平台同步直播，在线观看量破 2600 万，燃爆玩家的游戏之魂。

（2022 惠普第八代游戏家族新品发布会嘉宾合影）

发布会上，惠普资深产品经理与知名数码大咖猪王、翼王各自带队，亦敌亦友同台竞技，开启激动人心的评测对决，更有周淑怡、Zzr、极客湾、库特菌等多位知名 KOL 惊喜助阵，可谓群星闪耀、高潮迭起。目前，惠普八代游戏家族新品已于京东、天猫以及苏宁平台开启线上预售。

八年深耕中国游戏市场，赋能玩家“玩出内力”

截至 2021 年底，中国 PC 游戏玩家已达 3.287 亿人。随着玩家阵营的不断壮大，对于游戏的需求也更加多元。如何满足玩家愈发细分且个性化的游戏需求成为各大厂商需要考虑的重中之重。其中特别值得关注的是，越来越多的玩家对于沉浸式游戏体验提出了更高的要求，因此，专业强大的硬件设备成为享受卓越游戏体验必不可少的组成部分。

在深耕中国游戏市场的八年间，惠普始终和玩家保持密切交流，不断解锁互动新方式，倾听玩家们的真实需求，通过积极的探索和创新，持续优化专属于玩家的强力游戏装备。此次震撼推出的惠普八代游戏家族，能够助力玩家在多元化的游戏和娱乐生活中尽情玩出内力，全速出击。

“近年来，游戏行业热点不断，玩家热情空前高涨。游戏不仅成为了一种生活方式，更是能引起许多玩家的情感共鸣。” 中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军先生表示，“一直以来，惠普始终贴近玩家群体、聆听玩家声音，致力于为其打造卓越的游戏体验。面对广大玩家对于游戏体验的极致化追求，惠普致力于创新产品组合，完善生态服务，让大家尽享游戏和生活的无限乐趣。”

（中国惠普有限公司副总裁范子军致辞）

惠普八代游戏家族惊喜亮相，强劲性能释放游戏魅力

（OMEN 暗影精灵 8 系列新品）

OMEN 暗影精灵 8及OMEN暗影精灵 8 Plus游戏本延续了 OMEN 暗影精灵系列的强悍性能，最高可搭载英特尔®第 12 代酷睿™ i7-12700H 处理器，性能相比上一代提升近 40%，游戏提速近 28%。显卡方面，OMEN 暗影精灵 8 最高支持 NVIDIA®GeForce®RTX™ 3070Ti 笔记本电脑 GPU，OMEN 暗影精灵 8 Plus 则可支持 NVIDIA®GeForce®RTX™ 3080Ti 笔记本电脑 GPU，其最高性能释放水平能分别达到 115W 及 175W，即使处于高级别画质下，也能够精细呈现游戏中的复杂场景。OMEN 暗影精灵 8 Plus 还额外配备 NVIDIA®动态加速技术，可智能调控处理器及显卡的功耗分配，协助玩家专注于赛事战况，无后顾之忧。

为在激战时刻保持稳定输出，两款新品皆搭载了高密度扇叶设计，OMEN 暗影精灵 8 Plus 更是配备了 204 片高密度散热鳍片，机身通风量大幅增加，带来酷爽游戏体验。其散热模组在保证散热效果的同时，还能有效降低风扇高速旋转时产生的噪音，实现高功耗性能释放与舒适使用体验的绝妙平衡。

此外，最新升级的 OMEN 暗影精灵 8 及 OMEN 暗影精灵 8 Plus 内置 BANG & OLUFSEN 音响，配合 DTS:X Ultra 双音效和 HP Audio Boost 2.0 技术，能够提供纯净的视听盛宴，让玩家真正实现听音辨位，在战场上料敌如神。两款新品全线标配英特尔®AX211 Wi-Fi 6e 无线网卡，以更高带宽实现更低延迟，轻松带来顺畅丝滑的游戏体验。产品还配备 SD 读卡槽、Mini DP、HDMI 视频输出口、多个 USB-A、耳机麦克风以及支持 100W PD 充电的多功能 Type-C 等接口，进一步满足玩家的外设拓展及多样化的游戏体验需求。

（OMEN 暗影精灵游戏台式电脑）

OMEN 暗影精灵游戏台式电脑搭载了最新英特尔®第 12 代酷睿™i7-12700F 处理器及 NVIDIA® GeForce®RTX™ 3070 GPU，配合 Kingston® FURYTM XMP 超频装甲内存、读取速度可达 6.4Gb/s 的 PCIE4.0 西部数据固态硬盘及酷冷至尊 80Plus 金牌模块化电源，让游戏发烧友肆意畅玩 3A 大作。散热方面，产品新增 120mm 前置风扇，其全新风道设计配合双热管的塔式风冷，其全新风道设计配合双热管的塔式风冷，较下压式风冷，处理器温度可降低 13 度，且运行噪音降低 2db，轻松缔造静爽的游戏之旅。不仅如此，全面优化的产品外观配合机箱前方及侧方玻璃面板设计，可营造更加炫酷的电竞氛围。进阶玩家还可根据需求自行拆卸侧面板更换内部配件，简易拆装不在话下。

（惠普 VICTUS 光影精灵 8 游戏本）

惠普VICTUS 光影精灵 8 游戏本尽显无界实力，战力再次升级。产品最高支持英特尔®第 12 代酷睿™ i7-12700H 处理器，轻松应对当下各类主流游戏及大型视频剪辑软件，玩家可尽享无界娱乐生活。VICTUS 光影精灵 8 搭载的 NVIDIA® GeForce®RTX™ 3060 笔记本电脑 GPU，采用屡获殊荣的第二代 RTX 架构 Ampere，能带来更加逼真的光线追踪效果和先进的 AI 功能，让玩家轻松领略高度还原的游戏世界。其显卡功耗在狂暴模式下可高达 95W，配合惠普游戏本最高端的酷凉风暴散热技术，助力玩家在竞技中火力全开，愈战愈勇。

全新 VICTUS 光影精灵 8 还拥有诸多独具匠心的人性化设计。产品标配英特尔® AX211 Wi-Fi 6e 无线网卡，可以大幅提升游戏加载速度，减少卡顿，尽享极速冲浪体验。新品机身嵌入 Click Pad 大触摸板，玩家能轻松调整游戏人物走位或操作日常娱乐应用软件，不必再因狭窄的触控区域而局限操作。VICTUS 光影精灵 8 电池容量还增加至 70whr，超长续航助力玩家领略连贯、完整的游戏世界。

（惠普 VICTUS 台式电脑）

惠普VICTUS 台式电脑外观焕新升级，机身 LOGO 加入可调节的多色 RGB 灯效，配合呼吸、闪烁和固定三种展示效果，玩家可尽情打造独具个人特色的游戏氛围。新品搭载英特尔®第 12 代酷睿™ i7-12700F 酷睿™处理器，配合 NVIDIA®GeForce®RTX™ 3060Ti GPU，大幅提升大型游戏以及创意应用的加载速度，玩家可在游戏战场及视频剪辑中大显身手。

惠普游戏控制中心优化升级，个性调控玩家专属游戏设备

惠普第八代游戏家族不仅在硬件配置方面大幅升级，软件方面也同步焕新，帮助玩家进一步武装游戏设备的性能表现，并展示个性化的游戏态度。玩家可在全新的惠普游戏控制中心（OMEN Gaming Hub）中自由调整设备的性能模式，还能自定义设置动态风扇曲线，来满足多种游戏场景对设备性能的不同要求。其智能降压功能在保证性能发挥的前提下有效降低处理器发热，带来更加优异的能耗比，实现长效续航。新增的游戏加速功能，通过优化对处理器和内存的调度，让玩家一键即可完成游戏的加速和启动，随时进入战斗状态。此外，OMEN 暗影精灵 8 及 OMEN 暗影精灵 8 Plus 高配版机型还可以通过灯光工作室（Light Studio）定制键盘动态灯效，并能设定和联动 OMEN 家族外设灯效，定制氛围爆棚的专属游戏空间。