据悉，App Annie 已于近日宣布正式更名为 data.ai。公司在一份声明中表示，新的名称致力于创造更广阔的企业市场机遇，体现其 “由 AI 赋能的聚合数据（Unified Data AI）”的定位。

据介绍，该名称展现了公司的愿景，即通过产品与合作伙伴将全面推动数字化表现。data.ai 称，该公司是第一家由人工智能驱动，将消费者与市场数据相聚合，并产生数据洞察、促进数字化发展的公司。

根据普华永道的数据，60% 的高管将数字化转型视为 2022 年增长的首要推动力。然而，数据生态系统零散无序，并且极其依赖内部 IT 团队、数据科学资源、代理机构以及手动操作，这些造成了对核心业务的严重干扰。透过单点控制来了解不同数据维度的表现，以预测关键任务指标，如客户获取成本、终身价值与 ROI 等。

data.ai 还宣布与 Similarweb 达成经销商协议，将提供首个聚合的移动和网络市场数据集。 合作伙伴将一如既往优先提供更多数据集，同时我们还将重点放在人工智能上，以推动所有数字化渠道的规范性建议– 网络、主机、OTT 和流媒体服务。

“今日，我们是行业领先的移动领域风向标，代表着市场的发展方向。但我们也看到了一个蓝海机遇，即聚合更广泛的数字数据集、激活人工智能，以便企业能够在更高水平上竞争，”data.ai 首席执行官 Theodore Krantz 表示，“成为首家提供独特数据科学能力的数据公司，我们感到无比自豪。”