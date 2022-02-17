现代的艾尼氪 5 在海外获得了巨大的成功, 今年将引进国内销售，现代中国的官方网站上也对这款车进行了浓墨介绍。去年，IONIQ 5 赢得了多项行业奖项，在整个欧洲赢得了 30 项总冠军，其中包括享有盛誉的德国年度汽车。它也是即将到来的 2022 年欧洲年度汽车的决赛入围者。而现在，全新的 2023 款现代艾尼氪 IONIQ 5 也已经到来，这款车在未来也将成为市场上炙手可热的纯电动车，我们一起来看个究竟。

做为电动车，可能用户最关心的是电池方面的性能。但是，现代告诉大家，在底盘设计方面，艾尼氪 Ioniq 5 设计得相当舒适，表现甚至不止于轿车。常规情况下，短促的快速颠簸会通过不可调节的悬架传递到内部。然而，现代汽车现在将底盘提升了一个档次：“智能频率阻尼器” 应该可以改善前后响应轴悬架 “以提高驾驶舒适性”。除了这一技术之外，没有关于新悬架的更多细节——例如，智能阻尼器是自动调节一切，还是也可以由驾驶员调节。但无疑，底盘的升级，会让舒适性大增。

更新后的 IONIQ 5 还将首次配备基于视频的数字内外后视镜。数字中央后视镜 (DCM) 通过提供汽车的无阻碍全景后视视野来优化能见度。DCM 摄像头安装在 IONIQ 5 的后扰流板下方。现代增强型全电动中型 CUV 还将提供数字后视镜 (DSM)。DSM 可降低空气阻力，即使在恶劣天气下也能为 IONIQ 5 客户提供清晰的后视图。

通过将大型电池选项的容量增加到 77.4 kWh，现代现在证实了早先的市场传闻。当时，现代不想对 2021 年 11 月上旬媒体的相关电池报道发表评论，但现在已证明该信息是准确的。从 72.6 kWh 增加到 77.4 kWh 对应于未来将安装在电池组中的两个额外电池模块。而在之前的装备 72.6kWh 的两驱长续航版上，根据 NEDC 工况，最高速度可达 185km/h，最大续航可达 600km，所以增加到 77.4 kWh 的电池，必将带来更强的性能表现。

另外，新的电池调节功能将使 IONIQ 5 在行驶时自动调整电池温度，以确保到达充电点时的最佳充电条件。这保证了在寒冷环境条件下改进的实际充电性能。当使用连接路由将充电点输入车辆导航系统时，此功能会自动激活。无需额外组件即可兼容 220V/400V/800V 充电，使用 350kW 充电桩从 30% 电量充至 80% 电量只需 14 分钟，5 分钟可增加 100km 续航。3.6kW 对外输出功率，内外 2 个 V2L 供电端口，可轻松为其他设备充电，助力高品质生活。

在内饰设计方面，更新后的 IONIQ 5 将具有新的组合选项。其中包括带有黑色装饰的未涂漆黑色保险杠与投影 LED 照明相结合。在 E-GMP 平台技术加持下，IONIQ(艾尼氪) 5 凭借 3,000mm 超长轴距与全平地板设计，带来如同置身家中的宽敞空间。得益于超薄式仪表台与集成在方向盘周边的电子换挡系统，中央扶手箱可于前后排自由滑动，为前排提供毫无障碍的主副驾空间。

现代汽车欧洲营销和产品副总裁 Andreas-Christoph Hofmann 表示：“Ioniq 5 自推出以来的 12 个月内，在销售和品牌建设方面都取得了巨大成功。“该领域的竞争日益激烈，我们将提供增强的功能来捍卫我们作为汽车行业技术领导者的地位。”

继 IONIQ(艾尼氪) 5 后，现代汽车将基于全新电动专用平台 E-GMP 推出一系列 IONIQ 纯电车型，基于概念车 Prophecy 设计的运动轿跑 IONIQ 6 与大型 SUV IONIQ7 也将分别于 2022、2023 年面世。