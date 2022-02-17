近几年, 我国的医疗事业得到了持续稳定健康的发展, 同时随着科技的进步和信息技术的发展, 医疗行业出现了智慧医疗的新型医疗服务方式。当前, 中国智慧医疗的发展涉及患者服务、临床诊疗、医院运营管理、区域医疗协同和家庭健康等多个领域。

智慧医疗，将物联网技术用于医疗领域，借助数字化、可视化模式，进行生命体征采集与健康监测，将有限的医疗资源让更多人共享，特别是在疾病预防和个性化医疗两个方面，智慧医疗将扮演日益重要的角色。

12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 国际科技创新博览会于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。智慧医疗论坛是 BEYOND Expo 2021 大会的重点活动之一。中华医学院检验医学分常委，福建医科大学第一医院欧启水教授在论坛发表题为《加强智慧实验室建设，推动智慧医院发展》的演讲。

欧启水教授表示，最近几年国内很多医院都在加强智慧医院的建设，智慧医院的建设热点也很多。他梳理了三个方面，一是电子病历结构化，通过智能医疗实验室，能够在不同的医院实现电子病历的互相借鉴和应用，使急诊病人的救治更加便捷可视化。二是智慧服务方面，运用 5G 技术可以便捷的实行院内导航功能，大大的提高了患者就诊效率。三是智能管理方面，即可通过智慧管理实现定位的维修以及医院的运营数据。

随后欧启水教授围绕智慧实验室建设的各个要素和要点给大家做了分享。“在建设初期，我们要考虑到空间的大小和功能的分区，以及智慧化配套所需要的空间风格，环境包括安防系统和能源系统等等。其中非常重要的就是智慧实验室的信息中枢，它需要一个非常好的路由器。实验室的工作不是独立的，也不是孤立的，它是跟各个整个医院的链条嵌在一起的。我们通常把这整个链条分为三个阶段，首先是检验前阶段，我们可以对患者的样本进行管理，通过智慧实验室的建设，能够把患者的标本信息汇聚在一起，提供更加完整的动态信息和资料，并且根据患者自身的情况提供智能医疗解决方案。

欧启水教授谈到，智慧实验室的建设不但体现在自动化方面，智能化方面，还体现在各种各样的机器人系统方面。他也同时呼吁能够有更多的机器人系统能够参与到检验科的工作当中。通过智慧实验室的建设，能够更好的回答患者和医生的提问，结合智能实验室的影响数据和患者的病例实现了数学模型乃至为医生提供人工辅助的决策系统，他相信这样能够很好的帮助到我们的医生和患者。“线上教学实验的改革，教学手段的变化，也是实验室应该着眼去推进和关注的。” 欧启水教授补充道

欧启水教授最后对于发言进行了总结，“通过智慧医院的建设，使我们国家的大中小不同城市、不同级别的医院都能实现均质化的发展，也能助推一个均值化的发展。我们从古老的用一个传统的显微镜来看检验的标本来做诊断，到今天智慧实验室的建设，应该说智慧医疗方面的智慧实验室是大有可为的。我希望通过 BEYOND 的科技创新平台的呼吁更多的人来关注智慧实验室的建设，来更加推动我们智慧医院的整个发展。”