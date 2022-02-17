为营销人员提供线上线下活动管理软件以开发潜在客户的 SaaS 创业公司 EventX，今天宣布完成 B 轮融资，总额达 1800 万美元，高瓴创投领投，以及其他投资者参与。

EventX 去年进入快速成长期，第四季用户参会次数比上一季度大幅上升了 120%，公司的销售合同额在过去三年大升 5 倍。同时，公司成功为来自 100 多个城市的活动策划团队提供一站式视频会议系统解决方案，以吸引更多受众参与活动。官方数据显示，截至目前，用户的参会次数超过 500 万。

举办活动一直是开发潜在客户的高效策略之一。然而，规划一场成功活动所牵涉的工作较多，相比起新成立或刚起步的公司，一般只有大公司愿意投放预算及资源在举办活动事宜。EventX 旨在协助营销人员通过举办在线活动开发客源，并将活动管理成本降低 90%。公司的活动平台设有一站式客户关系管理系统、活动数据分析、传送邀请函等的智能工具，以简化邀请程序，为不同规模的企业打破资源限制，有助中小微企业甚至初创企业透过举办互动性高的活动获取目标顾客，拓阔受众及品牌知名度，开拓无限商机。

EventX 平台亦配备强大而稳定的网络，让主办方和参加者均可进行畅顺的线上活动体验。该公司拥有专业当地支援团队，为亚洲国家客户提供优质的服务及解决方案，让各大企业能够享受节省人力成本及流程精简的跨地虚拟活动体验。

EventX 首席执行官兼黄卓琛表示：“企业及活动策划者积极向数字化发展，并寻找一个平台以创造新颖和带来续效的活动。我们将一如既往，专心致志在平台开发上，为全力支援营销人员通过虚拟活动开发新客户而做好准备。”

新资金将用于潜在并购、加强 EventX 的国际业务并扩大公司在亚洲区内的市场份额，当中以台湾及东南亚地区为主。此外，公司亦将进一步投放资源于扩大运营、商务拓展和技术团队，及招聘新的管理人才，以加强产品研发。为实现持续增长，EventX 亦将紧贴数字化时代，进一步利用与 VR 相关的解决方案，务求在日新月异的技术环境中保持领先地位。

高瓴创投项目负责人表示：“企业活动的线上化、数字化、虚拟化越来越成为刚需。EventX 建立的一站式虚拟活动平台，通过流畅的产品体验、完善的互动功能、以及后期详尽的数据分析，可为观众和企业客户带来更好的互动体验，有效提升企业营销的效率。我们非常期待 EventX 在亚洲地区的高速成长，成为企业营销的有力助手。”

作为企业的增长加速器，EventX 的一站式虚拟活动平台一直为营销人员和活动组织者提供支援。平台结合互动功能，例如客制化的注册页面、3D 活动展览场地、交流厅和活动前、中、后期的详尽数据分析，确保主办方能为观众带来互动体验及提升其参与率。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。