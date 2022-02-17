2 月 17 日，企业支出管理平台分贝通宣布完成 1.4 亿美元 C+轮融资，由 DST Global 领投，D1 Capital Partners、WhaleRock、沙特阿美旗下 P7 Ventures、Emergence 联合投资，老股东高瓴、Ribbit、斯道资本、Glade Brook 和 BitRock Capital 等超额跟投，元一资本为本轮独家融资顾问。本轮融资后，分贝通历史累计融资额近 20 亿元。

分贝通表示，本轮融资后将继续加码产品投入，提升产品力。分贝通创始人兰希表示，“2022 年分贝通会 3 倍投入产品和研发，攻克产品体验难题，同时进一步升级倾听客户声音（Voice of Customer）和客户共创（Customer Engagement）机制，持续迭代产品和服务，给客户带来 “下一代” 的企业支付体验。” 另一方面，人才升级和组织发展也是分贝通下一步的工作重心，兰希表示，“过去几年我们更多的是专注跑通商业模式、打磨产品体验和构建增长飞轮，目前公司已经跑完了从 0 到 1。下阶段，公司将大力吸纳市场上优秀人才，在企业规模快速破千人的同时提升人才密度和组织能力。我们直销和 CSM 团队预计今年将在全国 12 个城市规模化复制，渠道团队将覆盖全国主要一二线城市，助力公司连续第 4 个 3 倍增长。”

兰希强调，“构建下一代企业支付平台是分贝通的星辰大海，我们正在加速发展和突破，将更便捷的企业支付体验带给千万家企业客户。仰望星空，脚踏实地，这条难而正确的路其实才刚刚开始。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。