Fisker 现在正在接受其第二款产品 Fisker PEAR 的预订，这为个人电动汽车革命打开了一扇新的大门。这家加利福尼亚汽车制造商正在与合同制造商富士康合作生产全电动城市汽车。首批车型计划于 2024 年交付。

全电动 Fisker PEAR 将可持续性、技术和设计融入数字连接的紧凑型五人城市电动汽车。Fisker PEAR 具有直观的控制、运动型驾驶、智能存储和专注于行业第一的特点，在美国的税前和激励措施前的起价为 29,900 美元。Fisker 的第一款汽车全电动 Fisker Ocean SUV 将于 2022 年 11 月开始生产。

“我们的客户希望与我们一起迈向未来，” 首席执行官 Henrik Fisker 说。“随着需求的持续，我们正在开放 PEAR 的预订。”

“PEAR 将在设计精美、价格合理的城市移动设备中采用最新技术，” 他补充说。“随着我们扩大阵容，这对公司来说是一个令人兴奋的工具和激动人心的时刻。”

Fisker 于 2021 年 2 月宣布推出 Pear 。根据谅解备忘录，Fisker 和富士康于 2021 年 5 月签署了一项框架协议，其中包括 Project PEAR。当时，美国的生产已经计划在 2023 年第四季度进行，因此两家公司似乎都在按计划进行。随后在其他地点进行制造。除北美外，还计划在欧洲、中国和印度进行销售。

Fisker Pear 是制造商的第二款电动车型。在生产和交付准备就绪之前，Fisker 的首款车型 Ocean 全电动 SUV 将于 2022 年 11 月在麦格纳格拉茨工厂首次投产。Fisker 还计划到 2025 年再推出两款电动车型。