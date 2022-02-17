根据国际数据公司（IDC）发布的最新平板电脑季度跟踪报告，2021 年第四季度，中国平板电脑市场出货量约 742 万台，同比增长 20.9%。2021 年全年中国平板电脑市场出货量约 2846 万台，同比增长 21.8%，创近 7 年出货最高增幅。由于需求放缓，全球平板电脑 2021 年第四季度的出货量同比下降 11.9%，达到 4554 万台。而 2021 年全年，全球平板电脑总出货量同比增长 2.9%，达到 1.68 亿台，是 2016 年以来的最高水平。

IDC 全球移动设备追踪项目高级分析师 Anuroopa Nataraj 表示：“尽管 2021 年对平板电脑市场是个不错的年份，但由于许多国家地区的市场需求已经过了高峰期，出货量开始减少。然而，由于平板电脑仍然是很多用户在虚拟学习、远程工作和媒体使用等的首选方式，未来一段时间平板电脑的出货量仍将高于新冠疫情爆发前的水平。”

中国平板电脑市场与全球市场类似的是：由疫情引发的使用平板学习、办公和娱乐的需求将会长期存在，消费者的使用习惯逐渐养成，使用频次也明显高于疫情之前。但与全球市场不同的地方：随着各手机厂商陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大相关投入，将会继续促进中国平板电脑市场的继续增长。

2021 年第四季度中国平板电脑消费市场：消费市场出货约 640 万台，同比增长 28.8%。大部分厂商在此次 “双十一” 以及年终促销中加大优惠力度，推动消费市场继续稳步增长。特别是 “双减” 政策影响下，部分家长的教育焦虑感使得平板电脑在教育上的使用需求依然强势，而学科教育向素质教育的转型，也并没有影响在线学习的模式。但是苹果的严重供货不足还是使得消费市场的表现略微低于预期。

2021 年第四季度中国平板电脑商用市场：商用市场出货量约 102 万台，同比下降 12.4%。商用市场依然面临严峻挑战。预算紧张和地方各级政府面临换届，使得政府和教育采购明显萎缩，分别同比下降 85.9% 和 14.1%。教育采购在预算有限的情况下更偏向电子黑板，电子班牌等班级使用设备，平板电脑更多往消费市场迁移，由学生或家长自己购买。企业采购虽然保持同比增长 12.2%，但增幅为 2021 全年最低，而环比下降 14.5%。经济大环境下行压力下，企业采购未来也不容乐观。

操作系统市场份额分布来看，苹果的缺货导致 2021 年第四季度 iOS 份额下降，但是从 12 月开始各国内厂商供应问题明显好转，各家产品基本供应充足，使得安卓系统份额小幅提升。随着华为和微软新品的上市，Windows 份额明显上涨。后续随着华硕，惠普等传统 PC 厂商也推出相应产品，以及未来其他厂商的陆续进入，Windows 平板电脑的份额仍将保持一定增长。但是因为 Windows 平板产品在性能和价格上相比轻薄笔记本仍有差距，而 Windows 11 对于安卓应用的支持依然有限，因此 Windows 平板电脑短期内难以大幅增长。Windows 平板想要在办公使用场景上与笔记本电脑真正形成竞争，依然需要产品技术和操作系统的长期研发改进，才有望在未来几年迎来爆发式增长。

2021 年中国平板电脑处理器份额来看：Apple 自研芯片依然优势明显；Huawei Hisilicon 芯片在外界的重重压力之下依然保持住了一定市场份额；Qualcomm 是最大赢家，份额提升明显，占据第二的位置；MediaTek 依然需要在平板电脑上加大投入，尤其是中高端产品；其它处理器中，Unisoc 份额继续提升，但需要加强与主流品牌合作，未来才能获得更多增长空间。