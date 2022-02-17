2 月 17 日，由端到端人工智能驱动的药物研发公司英矽智能（Insilico Medicine）今天宣布，已利用其自主研发的人工智能平台，提名了靶向 QPCTL 的临床前候选化合物用于创新的肿瘤免疫治疗。值得一提的是，这是英矽智能与复星医药战略合作中达到的第一个重要里程碑。英矽智能和复星医药目前正在共同开展用于新药临床试验申请的研究，以尽快将该项目推进到临床试验阶段。

ISM004-1057D 是英矽智能为合作项目开发的首个临床前候选化合物，是一种靶向 QPCTL 靶点的潜在全球首创小分子抑制剂。QPCTL 对 CD47 上焦谷氨酸的形成起着关键作用，这一修饰是 CD47 与配体 SIRPα相互作用所必需的。CD47 是一种广泛表达于多种癌细胞表面的糖蛋白，通过与免疫细胞表面 SIRPα相互作用，释放 “别吃我” 信号来保护肿瘤细胞免受天然免疫系统监视。QPCTL 小分子抑制剂可模拟 CD47 抗体的治疗效果，通过阻断该信号，来达到抗肿瘤效果。

在体内临床前研究中，ISM004-1057D 在血液肿瘤和实体肿瘤中都显示出抗肿瘤的功效，并表现出良好的药代动力学特征和安全性，具有进一步临床开发价值。此外，作为靶向 QPCTL 的小分子抑制剂，ISM004-1057D 不仅具有较高的肿瘤渗透性，还能降低血液学毒副作用避免抗原沉没，而这正是目前大多数 CD47 抗体药物常见的副作用。

复星医药执行总裁、全球研发中心总裁兼首席医学官回爱民博士表示：“创新一直是复星医药最核心的发展驱动力，人工智能平台作为变革性的创新技术，可大大提升新药创新的效率，为医药创新提供有力支撑。期待复星医药和英矽智能的研发团队能再接再厉，发挥各自在在技术及临床开发上的优势，惠及全球更多患者。”

英矽智能首席科学官任峰博士表示：“与复星医药的合作，高效地实现了提名 QPCTL 项目临床前候选化合物的里程碑，这是一次了不起的经历。在合作过程中，复星医药研发团队的专业精神和在科学与项目管理方面的强大实力给我们留下了深刻的印象。我们期待双方更紧密地合作，尽早将该临床前候选化合物推进至临床试验阶段。”

英矽智能利用其端到端人工智能平台 Pharma.AI，该平台包括靶点识别引擎 PandaOmics 和小分子生成引擎 Chemistry42 等，提出了肿瘤学的靶点假设，并设计具有良好成药性的化合物。在项目启动后的 9 个月内，英矽智能合成并测试了 71 个化合物，发现了该项目的临床前候选化合物。

英矽智能创始人兼首席执行官Alex Zhavoronkov博士表示：“世界需要创新的、有效的 first-in-class 的疗法。在这次与复星医药的合作中，英矽智能利用人工智能技术刷新了药物研发的速度，并实现了项目的新颖性。我很高兴在宣布合作后不到 40 天内，研发团队成功提名了 QPCTL 项目的临床前候选药物，并启动了用于新药临床试验申报的临床前研究。我们致力于为所有参与的药物研发项目带来速度、质量和创新，并期待尽快将其推向临床开发。”

英矽智能与复星医药的战略合作始于 2022 年 1 月，在这一创新的合作中，双方的科学家和技术专家并肩协作，将英矽智能端到端人工智能驱动的药物发现平台与复星医药的临床开发和商业推广能力相结合，共同研发创新药物和疗法的组合。英矽智能正在将 QPCTL 项目推进至 IND 阶段，一旦成功复星医药将对其展开临床阶段研究。此外，双方将共享 QPCTL 项目的商业化利润。

关于英矽智能

英矽智能是一家由端到端人工智能（AI）驱动的药物研发公司，通过下一代人工智能系统连接生成生 物学、生成化学和临床试验分析，利用深度生成模型、强化学习、转换模型等现代机器学习技术，构建强大且高效的人工智能药物研发平台，识别全新靶点并生成具有特定属性分子结构的候选药物。英矽智能聚焦癌症、纤维化、免疫、中枢神经系统疾病、衰老相关疾病等未被满足医疗需求领域，推进 并加速创新药物研发。了解公司更多资讯可登录官网：www.insilico.com。

关于复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司（简称 “复星医药”，股票代码：600196.SH，02196.HK）成立于 1994 年，是 中国领先、创新驱动的国际化医药健康产业集团，业务领域策略性布局医药健康产业链，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务，并通过参股国药控股涵盖到医药商业领域。

复星医药以制药业务为核心，坚持创新研发，通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化的方式，围绕肿瘤 及免疫调节、四高（高血压、高血脂、高血糖、高尿酸症）及并发症、中枢神经系统等重点疾病领域搭建和形成小分子创新药、抗体药物、细胞治疗技术平台，并积极探索靶向蛋白降解、RNA、溶瘤病毒、基因治疗等前沿技 术领域，提升创新能力。

面向未来，复星医药将在 “4IN”（创新 Innovation、国际化 Internationalization、整合 Integration、智能化 Intelligentization）战略的指导下，秉承 “创新转型、整合运营、稳健增长” 的发展模式以及可持续发展理念，致力于成为全球主流医疗健康市场的一流企业。