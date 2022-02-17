捷豹路虎 Jaguar Land Rover 与 NVIDIA 建立了多年战略合作伙伴关系，共同为其客户开发和交付下一代自动驾驶系统以及支持 AI 的服务和体验。

从 2025 年开始，所有新的捷豹和路虎车辆都将基于 NVIDIA DRIVE 软件定义平台构建，提供广泛的主动安全、自动驾驶和停车系统以及驾驶员辅助系统。在车辆内部，该系统将提供人工智能功能，包括驾驶员和乘员监控以及车辆环境的高级可视化。

这个全栈解决方案基于 NVIDIA DRIVE Hyperion，它具有 DRIVE Orin 集中式 AV 计算机；DRIVE AV 和 DRIVE IX 软件；安全、安保和网络系统；另外，环绕传感器。DRIVE Orin 是汽车的人工智能大脑，运行 Jaguar Land Rover 操作系统，而 DRIVE Hyperion 是中枢神经系统。

Jaguar Land Rover 还将利用内部开发的数据中心解决方案与 NVIDIA DGX 来训练 AI 模型，并利用基于 NVIDIA Omniverse 构建的 DRIVE Sim 软件进行实时物理精确模拟。Jaguar Land Rover 的软件定义功能及其端到端验证和验证架构将通过无线软件更新在车辆的整个生命周期内提供创新的辅助和自动驾驶服务。

捷豹路虎首席执行官蒂埃里·波洛雷 (Thierry Bolloré) 表示：“与行业领导者 NVIDIA 的合作和知识共享对于实现我们的 Reimagine 战略、在质量、技术和可持续性方面树立新标杆至关重要。

“捷豹路虎将成为世界上最令人向往的豪华汽车和服务的创造者，为最挑剔的客户提供服务。我们与 NVIDIA 的长期战略合作伙伴关系将为我们的未来汽车打开一个充满潜力的世界，因为该业务将继续向真正的全球数字化转型。”

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“下一代汽车将把汽车转变为最大、最先进的技术行业之一。软件定义的可编程汽车车队将为车辆的使用寿命提供新的功能和服务。我们很高兴与捷豹路虎合作，重新构想交通的未来并创造最先进的汽车。”

捷豹路虎的目标是到 2039 年在其供应链、产品和运营中实现净零碳排放。