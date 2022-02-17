根据 Sensor Tower 发布的最新商店情报数据，2022 年 1 月腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.37 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，64% 的收入来自其中文 iOS 版本《和平精英》，美国和土耳其市场的收入分别占 8% 和 7%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

腾讯《王者荣耀》以 2.33 亿美元的收入位列榜单第 2 名。来自中国 iOS 市场的收入占 96%，海外市场收入占比为 4%。

榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2022 年 1 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 74 亿美元，同比下降近 7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 21 亿美元，占全球总收入的 28%。日本市场排名第 2，占 19.3%；中国 iOS 市场排名第 3，占 17.8%。

本期米哈游《原神》移动端全球吸金约 2.08 亿美元，同比增长 37%，是该游戏上市至今收入排名第 3 的月份，仅次于 2020 年 10 月，以及 2021 年 9 月。值得一提的是，在 1 月 25 日祈愿活动开启当天，由于热门角色如 “甘雨”、“钟离” 等概率提升，当天《原神》移动端全球收入高达 1500 万美元。