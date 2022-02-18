近几年，随着人工智能的快速发展、技术的突破及应用领域的逐渐广泛化，医疗行业的发展备受关注。医疗机器人作为人工智能时代在医疗领域应用的深化，能够有效的帮助医生进行一系列的医疗诊断和辅助治疗，在有效的缓解医疗资源紧张的问题下推动医疗信息化的发展。

医疗机器人属于服务机器人中的特种服务机器人分类，是指应用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的半自主或全自主工作的机器人，它能够完成有益于人类健康的服务工作，但不包括从事生产活动的设备。具体可分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人以及医疗服务机器人四大类。

12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。智慧医疗论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。真健康医疗科技有限公司副总裁周宏斌先生在论坛发表题为《医疗机器人开启微创精准诊疗新篇章》的演讲。

据真健康医疗科技有限公司副总裁周宏斌介绍，真健康所聚焦的是能够让更多医生轻松掌握的普惠型微创手术机器人——经皮软组织穿刺机器人。在最近真健康与广州医大附属医院呼研院共同完成的一项穿刺临床实验中，100 多位进行肺、肝肾、胰腺等重要器官穿刺的患者没有一例出现严重的并发症，并且所有穿刺都 100% 到位。

周宏斌先生谈到，“最近 10 年来，医疗领域最令人振奋的成果主要集中于基因技术发展带来的精准用药以及靶向药。免疫类药品在治疗领域是最令人振奋的。此外人工智能技术也是一大热点，可以帮助医疗部门提供更多的医疗资源，让紧张的医疗资源得到一些有效的缓解。随着医疗水平的进步，最近 20 年内窥镜的手术和导管介入手术已经大量的取代了开放性手术。所以真健康关注的领域就是医疗机器人，尤其是在微创医疗机器人这方面。”

“我们可以看到很多人体的病灶，我们只需要在皮肤表面打上一点麻药，然后通过针就可以比较容易的到达病变的部位，通过活检针我们可以取出组织进行病理的检查，甚至基因的检查。通过能量注入或者是药物注入的方法，我们可以把治疗的手段直接置于病灶，这样的话我们只要有一个一帧的创伤，不需要非常昂贵的设备支持，就可以完成这样的操作，这就是真健康想帮助医生做的事情。”

周宏斌先生随后介绍了真健康的机器系统，“我们经常比喻说一个精准的穿刺就像一次远程的狙击，真健康做的就是一个狙击系统。我们这个机器系统怎么样做的？首先它要有一个官计划系统，我们要知道病变在哪里，还要把病变周围的那些汇到影响到我们穿刺的血管，气管或者是骨骼全都提取出来，形成一个立体空间的三维重建，从而计划出来最佳的穿刺路径。然后要有机械臂系统，它是由三个系统严密的协调之下运作的，能够确保我们的穿刺可以精准，并且安全的执行。整个过程我们可以看到，它从识别定位、呼吸跟踪计划、空间定位等等 7 个步骤，在系统的扶持下，确保让我们的医生即便你是没有多少经验，也可以准确的实施这个穿刺。“

周宏斌先生最后总结道，“我们如果把这样一个技术扩展到全身的各种脏器，应用于各种各样的诊断和治疗需求，这个市场的想象空间将是非常巨大的。通过我们这样的一个系统，我们可以把设备一直下沉到最基本的穿刺治疗的地方。那些医院通过微创的治疗方式，我们可以给病人一个精准的微创治疗，让微创治疗不再是一个奢侈品，而成为一个普惠的产品，这就是真健康想要做的事情。那么如果我们能够让这个产品广泛的应用到全国，甚至全世界的各个地方，无论是政府、医院医生还是患者都会受到惠及。