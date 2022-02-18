2 月 18 日，电力多元化转换（Power-to-X）技术及化学品现场生产设备企业——上海橙氧科技有限公司（简称 “橙氧科技”）宣布完成数千万元 A 轮融资。本轮融资由沃衍资本联合盈德气体、索尔维集团（Solvay）共同参与完成。此轮融资将加快推动橙氧科技在电化学碳减排技术方面的研发投入，投资方的产业资源也将助力橙氧科技各项业务的市场化开拓。

橙氧科技成立于 2018 年，是一家专注于电化学技术及设备的硬科技企业。其自主研发设计制造的成套电化学设备突破实现了客户端双氧水现场规模化生产，解决了传统双氧水生产、运输、储存过程中的高碳排、高污染、高危险性等问题。

对于此次融资，橙氧科技创始人戚鸣博士表示：“碳达峰、碳中和的 ‘双碳’ 目标是国家的重大战略，电化学关键技术及设备的创新和产业化，能够有力促进实现能源和化工领域的绿色零碳转型发展。橙氧科技长期专注于电化学领域的技术研发和产品优化，在低碳化学品现场生产技术创新和产业化方面实现了突破。公司将持续夯实现有产品优势，并在新型制氢及电化学储能领域积极布局。本轮融资同时得到了产业资本和金融资本的认可，有助于推动公司业务走向快速发展。”

对于此次投资橙氧科技，沃衍资本管理合伙人丁哲波表示：“橙氧科技是沃衍三期成长基金在碳中和领域的又一重要布局。沃衍长期以来坚持以行业动态与技术发展趋势研究为驱动力，深入挖掘企业的核心竞争力。碳中和的大背景下，传统化工行业面临着巨大的减排压力，未来潜在的颠覆性技术之一就是基于可再生电力的化学品生产系统（Power-to-Chemicals）。以戚鸣博士为首的橙氧团队在基于空气电极的新型高效电化学反应系统领域深耕多年，有着深厚的技术积累与丰富的行业应用经验。公司已经在电化学制备双氧水领域取得突破，其分布式双氧水发生系统已经获得全球纸业巨头认可。后续也将陆续推出新型氯碱电解槽，电网级储能用可逆空气电池等新产品，应用前景非常宽广。橙氧团队富有朝气，在底层的新型电化学反应系统有着多年的积累。未来沃衍资本将凭借自身在能源化工行业的广泛资源渠道，为橙氧在技术产业化，以及众多下游新兴领域的技术开发和新业务拓展提供助力。我们对橙氧未来的发展充满期待。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。