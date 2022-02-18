2 月 18 日，自动驾驶整体解决方案供应商上海几何伙伴智能驾驶有限公司（简称 “几何伙伴”）宣布完成新一轮战略融资，由博世旗下市场化投资平台博原资本独家投资。

几何伙伴成立于 2018 年 10 月，基于机器感知和深度学习，采用 “低成本、车规级、高可靠、易量产” 的技术路线，为 L2-L4 级自动驾驶提供 “融合感知+智能决策” 软硬件集成系统。

博世中国总裁陈玉东博士表示：“博世中国看好本土市场在自动驾驶领域的先发优势和高接受度，并持续投资关键技术。通过博原资本，我们能够灵活地投资优质的本土初创企业，支持其快速成长和技术落地。携手几何伙伴，博世将更好地服务智能驾驶的市场需求，共同为创建智慧出行的生态圈贡献力量。”

博原资本管理合伙人及 CEO 朱璘表示：“毫米波雷达是智能汽车的核心传感器之一，纵观全球毫米波雷达大厂们的产品迭代和技术路线，其升级演进方向便是 4D 成像雷达。4D 毫米波成像雷达保留了传统雷达的全天候探测特性，同时能够探测静止物体且可以输出高密度的点云数据，非常适用于 L3/L4 自动驾驶下的多传感器融合方案，也定会成为自动驾驶安全冗余的重要手段。几何伙伴成立之初便致力于打造业界领先的车规级 4D 毫米波成像雷达，并具备多传感融合决策算法及软硬集成能力，已有低成本的成熟产品商业落地，并获得头部主机厂的高度认可，相信几何伙伴未来能够成为国内 4D 毫米波成像雷达的领军企业。”

几何伙伴 CEO 薛旦表示：“几何伙伴作为中国本土的自动驾驶解决方案公司，十分荣幸能够与博世集团在资本和业务两个层面进行深入合作。博原资本在产业生态和技术生态上有着深厚的沉淀和洞察，能够以全球视角赋能合作企业；博世集团在自动驾驶领域的技术积累可以助推合作企业加速前行。未来，我们将利用几何伙伴自身的技术优势和生态建设能力与博世集团一起为自动驾驶的深度发展贡献力量，为中国本土高科技产业创造价值的同时为全世界消费者提供更实惠更可靠的出行保障。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。