日产今天宣布，将在其位于密西西比州坎顿的装配厂投资 5 亿美元，以使其与最新的电动汽车制造技术保持同步。更新后，该工厂将从 2025 年开始生产两款全新的全电动汽车。日产汽车公司首席运营官 Ashwani Gupta 表示：“今天的宣布是推动美国电动汽车革命的几项新投资中的第一个。我们将打造优秀的技术、优化培训和流程，打造真正一流的电动汽车制造团队。”

日产对该工厂的投资将用于更新工厂并提高运营该工厂的近 2,000 名员工的技能。这是其在美国制造业务超过 135 亿美元的更广泛投资的一部分。有了这个，这家汽车制造商计划在那里生产全新的日产 EV 和全新的英菲尼迪 EV。新车型的细节仍然很少，但车辆的预告图使它们看起来很像轿车，考虑到市场对 SUV 和跨界车的喜爱，这是一个有趣的选择。

图片显示空气动力学效率将是其设计中的主要考虑因素，这对于痴迷于里程的制造商来说已经很普遍。去年 12 月，其品牌宣布其大部分车辆将在 2030 年前实现电气化，此前不久，日产预览了一系列将于同一日期上市的 23 款电气化车型。其中，15 辆将是全电动的，这家汽车制造商希望到 2050 年实现其全球运营碳中和。

为实现这一目标，它将在 2028 年之前推出更便宜的无钴电池，并在同年推出更高功率密度的固态电池。日产还打算到 2026 年将其全球电池产能提高到 52 GWh，到 2030 年提高到 130 GWh。

”