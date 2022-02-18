聚焦后疫情时代公共卫生解决方案，「清越科技 PeroPure」已于早前连续完成 Pre-A、Pre-A+两轮融资。据了解，两轮融资投资方分别为 DCM 和真格基金，融资总额近千万美元级别，杉洲资本连续担任公司独家融资顾问。本轮资金将用于现有产品迭代、消毒机器人研发、团队扩充及市场开拓等。

DCM 董事合伙人曾振宇表示：“后疫情时代，全社会健康意识大幅提升，人们对空气消毒、灭菌的需求，和对口罩的需求一样，逐渐成为刚需。清越科技的产品，仅以水为原料即可实现 “人机共处” 的实时消杀，具有卓越的科技创新性和广阔市场空间。”

真格基金投资总监匡薇表示：“清越团队充分利用其博士期间发明的专利技术，结合后疫情时代的用户增量需求，构思、推出了一系列具有颠覆性且有趣的产品。第一次见到创始人就被其商业愿景、技术实力和产品天赋所打动，很高兴有机会与团队合作。”

清越科技的核心技术 ElectroPero 是团队八年的研究成果。该技术利用电化学氧化还原法，直接让空气和水进行实时反应，生成过氧化氢（其水溶液俗称双氧水），能够有效杀灭和分解物表上和空气中的病毒、细菌、有机污染物（如甲醛）和有害气体（氨气、硫化氢、氮氧化物等）。

清越科技旗下主要有 “配盾” 和 “笑也” 两个子品牌。在 To B 方向, 配盾推出了空气消毒机和空气消毒机器人。不同版本的空气消毒机可应用于电梯、教室、病房、客房、餐厅、公车、火车、地铁等密闭空间，消毒机器人则适用于机场、车站、商场、酒店等人群聚集的大型空间。另外，配盾正在研发其他场景下的空气消毒设备。

To C 方面，“笑也” 定位口腔进阶护理科研品牌，目前已推出一款产品 “劲浪小飞鱼冲牙器”。在未来，笑也后续还会陆续推出进阶款电动牙刷、专业款冲牙器，以及其他口腔清洁类产品，满足大众口腔清洁、健康、美容等护理需求。

目前，清越科技的产品已经初步实现量产。在供应链层面，包括核心反应器等零部件上，清越科技已实现自主生产。

清越科技创始人及 CEO 陈志华表示，接下来团队会逐步将产品推向市场，重点关注政府、学校、银行、医院等机构。目前，清越科技的核心技术模块正在进行对新冠相关毒株的杀灭测试，在疫情防控常态化下会成为重要的市场开拓方向。在未来，清越科技的技术也有诸多可以展望的场景，包括农业、环境保护等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。