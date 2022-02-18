全球专业级 3D 打印机制造商 Raise3D 上海复志（上海复志信息技术有限公司，以下简称 “Raise3D”）宣布完成 1 亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由金浦智能领投，创钰投资跟投，B+轮投资人建发新兴投资和蓝湖资本继续跟进。

Raise3D 是一家专业级 3D 打印机设备生产商，为全球制造业企业（如 SpaceX、Tesla、Apple、大疆创新等）提供专业级 3D 打印设备及解决方案，帮助其实现加速研发创新和产品迭代，并在未来实现柔性制造。Raise3D 在全球 173 个国家和地区销售其产品，全球共有超过 50000 家制造企业选择 Raise3D 品牌的产品。

Raise3D 以上海为全球总部，南通和苏州为制造基地，中美欧三地协同研发，在美国加州和荷兰鹿特丹拥有海外办公室和专业化国际团队。

经过 6 年的发展，Raise3D 已拥有较高的市场占有率。过去一年 Raise3D 在全球累计共销售近 10000 台专业 3D 打印设备，市场份额进一步扩张。根据 Context 的统计，在 2020 年专业级 3D 打印市场销售排名中，Raise3D 位列全球第三，国内第一。通过这一轮融资，Raise3D 将投资新的技术和工程应用的结合，扩大产品组合，扩大苏州生产基地的规模，并将在武汉建立一座新的研发中心。

Raise3D 公司创始人兼首席执行官封华表示：“随着制造业企业不断意识到数字化和企业内部创新所带来的变革和效益，我们看到了专业级 3D 打印机——企业使用的，用于生产产品原型或小批量制造的巨大机会。这笔资金将推动我们研发更多面向这一市场的产品组合，从 3D 打印设备到耗材，不断扩大应用领域，尤其是高精工业领域的生产。我们将持续性投入在金属、陶瓷、纤维增强复合等高性能材料 3D 打印方面的研发，提供工业化生产所需的可复制性，赋能工业智造。我们对下一阶段的产品形态充满信心，客户也对我们的产品非常期待。”

金浦智能创始合伙人田华峰博士表示：“在全球范围内，工业 4.0 的概念不断发展，随着高端制造、定制化、柔性化需求的不断凸显，制造业必然会把 3D 打印作为生产制造中不可或缺的重要一环。Raise3D 作为柔性制造的领跑者，构建了一套完善的 3D 打印生态系统，为客户提供包括售前咨询、安装与培训、3D 打印设备、3D 软件解决方案、3D 打印耗材以及售后保障在内的一站式服务。我们看好 Raise3D 的设备渗透率在智慧工厂中的不断提升，也期待 3D 打印机在未来能成为某一行业大规模批量生产的制造设备。”

创钰投资创始人赫涛表示：“3D 打印技术正处于技术导入期进入快速成长期的发展阶段，Raise3D 作为专业级 3D 打印机的国产代表，拥有覆盖打印设备、切片软件、打印材料开发的全面能力，为全球各行业应用提供全面综合的 3D 打印解决方案。期待 3D 打印技术未来在各行业应用中逐步渗透到大规模使用，也期待 Raise3D 持续打磨及丰富其产品线，用更成熟的 3D 技术赋能下游各行业应用的发展。”

建发新兴投资公司副总经理、先进制造投资负责人李岩表示：“3D 打印是制造业具有代表性的颠覆性技术，将对传统制造的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合等产生深刻影响。Raise3D 创始人封华和团队持续打磨产品、创新迭代，并不断探索在不同领域的应用服务。我们坚持相信 Raise3D 能够实现新突破、新发展。”

蓝湖资本合伙人魏海涛表示：“我们始终坚信一个新的工艺在制造业领域有很好的技术落地后，其潜力和爆发力是十分惊人的。Raise3D 成立 6 年时间，它的成长曲线也证明了这一点。首先，在去年领投 Raise3D 后，我们欣喜于看到公司主要机型 Pro3 相比上一代 Pro2 的大幅更新迭代，以及取得的销量增长。其次，公司在去年成功推出了工业机和金属 3D 打印解决方案，体现和证明了团队在增材制造领域的探索精神和新品的落地能力。我们相信团队在新的品类里将复制 Pro2/Pro3 系列的高增长出货曲线，从而推动 Raise3D 的业绩更上一个台阶。”