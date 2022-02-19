自 PlayStation 5 上市以来已经一年多，索尼仍然很难满足客户的需求，这意味着许多消费者还没有接触到游戏机。幸运的是，现在有一个解决方案，尽管它需要购买一辆丰田雅力士。

丰田的西班牙分部刚刚推出了 Yaris GR Sport GT7 版，该版的限量只有 100 辆，将于 3 月 4 日开始发售。这家日本汽车制造商是 Gran Turismo 系列的合作伙伴，每一款出售的 Yaris GR Sport GT7 车型都将附带有 PlayStation 5 控制台和免费的 Gran Turismo 7。

Yaris 进行了一些更改，以确保它从普通车型中脱颖而出。例如，它采用名为 “Gris Dynamique” 的阴影曲线，并采用了一组 18 英寸的轮毂。此外，丰田还为 Yaris GR Sport GT7 版配备了一些 Gran Turismo 品牌。每个售出的单元还将有一个个性化的智能钥匙，并在内部有一块牌匾，表示汽车的底盘号。

除了收到 Gran Turismo 7 和 PlayStation 5 的副本外，客户还将收到 DualSense 控制器并获得为期三个月的 PlayStation Plus 订阅。丰田西班牙公司尚未宣布 Yaris GR Sport GT7 版的价格，但已确认首批交付将于 5 月开始。