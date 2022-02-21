Cruise 已向美国国家公路交通安全管理局请愿，允许他们建造 Origin 并将其投入商业服务。这个消息已经酝酿多年，该公司指出请愿书表明他们 “准备好建造和部署 Origin”。

虽然无人驾驶汽车仍需获得批准，但 Cruise 表示，Origin“不是为了自身而创新”，因为它遵循 “美国交通部关于交通创新工作的六项指导原则”。这些呼吁促进可使用性、创造美国就业机会、环保以及 “确保美国在开发和制造自动驾驶技术和人工智能方面的领导地位”。

Origin 做了深度的积累，因为它是电动的，并计划在密歇根州的通用汽车零工厂建造。当然，该车型更值得关注的是自动驾驶能力，这将使它能够服务每个人，包括老年人或者醉酒者。缺少司机也应该让乘车比 Lyfts 和 Ubers 便宜得多。虽然该公司尚未披露定价，但通用汽车首席执行官玛丽巴拉在去年的阿斯彭创意节上表示，在 Origin 的使用费用可能低于每英里 1 美元（0.74 英镑 / 0.88 英镑）。这远低于目前的叫车服务，这位高管表示，每英里的成本约为 2.50 美元（1.84 英镑 / 2.21 欧元）至 3.00 美元（2.21 英镑 / 2.65 欧元）。

Cruise 计划在未来构建和部署 “数以万计” 的 Origins。它们基于多年的发展，并在设计时考虑到了安全性，因为存在多个冗余以确保 “在传感、计算、网络或电源方面没有单点故障”。该方案还具有多层传感器套件，旨在跟踪多个人和物体，即使在漆黑的条件下或恶劣的天气下也是如此。