近日，全方位骨科手术解决方案企业浙江德康医疗器械有限公司（以下简称 “德康医疗” 或 “公司”）完成 B 轮融资和一系列资金支持，共计 5 亿元，本轮融资由杭州湾智慧医疗产业基金领投，共青城永谦、蓝山投资、首正泽富、晓池资本等跟投，老股东海邦资本、宏达君合持续加码。易凯资本担任独家财务顾问。

德康医疗成立于 2012 年，是目前国内唯一具有新材料、新术式原研能力的骨科数字化平台型标的。经过 8 年研发深耕，到 2021 年底，公司已经获得脊柱、创伤全产品线的 NMPA 认证，并持续在脊柱和创伤领域推出多个创新产品管线。此外，公司运动医学与关节的主要产品线已完成研发，预计 2022-2023 年获证；同时智能化数字骨科系统正在上线过程中。

该公司目前以脊柱产品为核心，其中 NOAH 钴铬钼脊柱内固定系统、SAGI 自稳定型融合系统与 TAURUS 枕颈胸微创融合系统三大产品均为国产首证，具有新材料、适配新术式的前沿性设计，填补了国内空白。NOAH 钴铬钼脊柱内固定系统在植入物体积缩小 30% 的情况下，可提升 3 倍以上综合力学性能，为严重脊柱侧弯与青少年患者带来治疗福音。德康医疗秉持创造临床价值出发，基于国际通用的正向研发能力，围绕新材料、新术式不断开发新产品线，致力于成为骨科领域全方位手术方案解决提供者。

公司的鲲鹏生物力学实验室已获得 ISO/IEC 17025 管理体系认证，支撑了公司的产品设计、材料验证等，拥有近 300 项涉及三类骨科植入物性能标准测试及金属、生物材料等领域独立检测，78 亿次/年循环测试能力，是实验室管理水平与技术能力达到国际标准的重要标志。公司在新材料、数字化储备深厚，具有专业的材料研究与数字化医疗的研发团队。其中公司自研的天穹骨科数据库将作为开放式平台上线，能够实现数字三维转化、数据库建立、辅助诊断，并不断推动新产品的发展。

公司产品上市以来，已经进入了百家全国/地方性旗帜三甲医院和数百家地方性医院，销售渠道覆盖全国。

本轮融资后，德康医疗将加快新的生产基地建设，解决现有产能不足的问题，并持续扩大销售，以及投入骨科新型材料和下一代数字化骨科的研发，以不断推陈出新的产品保持其创新先发优势。

德康医疗创始人许小波博士表示：“骨科疾病是临床常见疾患，尤其在老龄化日趋加深的情况下，人们对骨骼功能的健康要求进一步提升，正转化为对产品的巨大需求。另一方面，中国医疗器械行业正处于转型期和快速发展期，创新驱动，产业升级，进口替代，医保控费，是中国医疗器械产业发展的历史性使命。德康医疗历经近十年的创新创业，以研发驱动技术创新，致力于为临床医生和患者提供优质且价格合理的产品和全方位手术解决方案。此次融资后，德康医疗通过加快嘉兴智能化研发生产基地建设，将全面提升供应能力，抓住中国医疗器械产业的历史发展机遇，也是德康医疗实现长三角大湾区产学研用高性能骨科产业平台的重要布局。”

杭州湾智慧医疗产业基金表示：“骨科是医疗器械行业重要的细分领域，国内市场长期以来由外资主导，国产企业集中在中低端市场，行业竞争格局比较分散。德康医疗自其成立以来就坚持从临床需求出发、以研发驱动技术创新的发展模式，是国内为数不多的具备正向研发能力的创新型企业之一。公司创始人许小波博士对于骨科行业今后的发展趋势有令人信服的前瞻力，公司的研发能力、商业化能力等均已得到较好的验证，我们期待公司未来持续进行产品创新，成为高端骨科植入物的标杆企业，推动国内中高端骨科植入物进口替代。”

海邦投资总裁谢力表示：“作为德康医疗早期的投资机构，一路陪伴德康的成长，本轮持续追加投资，一是高度认可之前合作的成果，二是认可德康作为骨科领域稀缺性技术创新的能力和研发驱动的特质，成功打破跨国品牌垄断的市场格局。作为一家高成长性，高技术含量的公司，公司具有良好的机制和氛围，团队敬业开拓，善于抓住市场机遇，随着二期产能的释放，未来几年将是德康医疗的快速发展和业绩爆发的几年。”

易凯资本董事总经理李晋表示：“易凯资本持续关注医疗器械各细分赛道。我们坚信骨科行业具有巨大的发展潜力，具有持续创新能力、能够解决临床痛点的德康医疗一定会爆发蓬勃的生命力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。