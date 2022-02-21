日前，钢蜂科技宣布已于 2021 年完成千万美元 A 轮融资，本轮融资由 GGV 纪源资本和金沙江创投联合领投。此前，钢蜂科技曾于 2019 年获得顺为资本投资的 Pre-A 轮融资，以及找钢网的天使轮融资。山景资本担任本轮独家融资顾问。

钢蜂科技成立于 2019 年，立足于大宗商品物流领域，定位 AI 算法和数字化物流技术驱动的效率型物流平台，致力于解决大宗物流行业 “高度非标” 现状下的物流效率问题。其核心团队来自找钢网、微软亚洲研究院、传化智联等物流与科技企业。2020 年起，钢蜂科技开始为大宗物流领域多家龙头企业提供物流相关服务。截至目前，已累计服务全国近百家甲方客户。

“大宗物流市场虽有数万亿级市场规模，但近年来一直处于 ‘供需皆苦’ 的局面中”，钢蜂科技创始人、CEO 石宇表示，“物流运输流程节点多，从运力采购、车辆调度到履约交付的每个环节几乎都靠非标且低效的手工作业完成。直接导致了行业内货主企业居高不下的物流成本和物流企业的低利润率。商流的小批多次的变革，也使得物流服务的效率提升迫在眉睫。因此，打造科技驱动的产品化和高效柔性的物流服务网络，实现物流标准化和数字化是大势所趋，也是钢蜂科技的使命所在。”

2020 年起，钢蜂科技逐步建立覆盖全国的数字化运力网络，实现高效的运力寻源采购能力；并开创性地解决了行业内物流运营标准化的问题：针对日渐增长的柔性物流运输需求，钢蜂科技推出了主打 “敏捷型服务” 的标准化运力产品，以标准的计费方式、标准的时效和标准的协作方式帮助客户高效完成物流运输，实现了服务产品化。

“钢蜂科技对客户的价值体现在帮助客户建立起更可靠的柔性供应链，客户可以用最适合自己的策略来安排原料采购和产品交付。过程中，钢蜂来为客户做物流服务的坚实后盾，客户不必再担心物流交付的可靠性，也不用再负担高昂的物流成本和管理成本”，石宇这样介绍道。

除了为大型甲方企业提供自营物流服务，钢蜂科技同时也为物流企业提供平台运力产品。物流企业可以通过 SaaS 工具调用钢蜂科技的数字化运力，获得与钢蜂科技同等的运力保供能力和高效运营水平。

2021 年，钢蜂实现了运费规模的高速增长，同时调动大量资源投入到 AI 算法和机器人虚拟员工的研发中，使得钢蜂科技获得了十倍于传统物流企业的运营人效和降维打击的服务能力。从运力组织到履约监控，过去大量的手工重复劳动都由 AI 机器人虚拟员工代替完成。通过自建的算法模型，钢蜂科技的虚拟员工正在代替人工进行复杂决策，如运输异常的早期主动干预和运力的自动调度。

2022 年，钢蜂科技还启动了 AI 服务产品的对外输出，把在自营和平台业务中验证成功的 AI 虚拟员工等产品推广给行业中更多的企业客户，实现行业的科技升级。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。