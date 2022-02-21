近日，深圳济因生物科技有限公司（简称 “济因生物”）完成数千万元种子轮融资，由合创资本领投，倚锋资本跟投。本轮融资主要用于公司团队建设、iCAR-NK 管线系列产品的早期开发及核心技术平台的优化升级和对外合作。

济因生物是一家致力于为肿瘤患者提供普惠性、通用细胞治疗药物的创新型公司。近年来，癌症治疗的技术已经取得了长足的进步。尤其是 CAR-T 为代表的新型肿瘤免疫治疗技术，在临床上取得了良好的疗效。

然而，从已上市的 CAR-T 产品价格来看，国外的定价在 40 万美元左右；国内已上市的两款产品定价分别为 120 万和 129 万元人民币。高昂的价格使得患者难以负担，也限制了 CAR-T 产品进入医保。

CAR-T 成本过高的原因在于其 “一对一” 的个性化制备工艺路径，而 “一对多” 的通用型细胞疗法是降低肿瘤免疫治疗药物价格的必然抉择。济因生物聚焦通用型细胞疗法的开发，致力于提供普通患者提供可及的、医保可负担的肿瘤免疫治疗产品。

济因生物团队核心成员拥有十多年的 IPS、免疫细胞分化、CAR-T 产业化、工艺开发、质量控制，以及注册申报的经验。目前，济因生物拥有三个通用型细胞治疗技术平台，包括：1）成体 CAR-NK 制备平台，该平台解决了 NK 细胞难以转到和扩增这两大难题，可以高效地制备外周血来源的 CAR-NK；2）IPS 来源 CAR-NK 制备平台，团队打通了 IPS 诱导、NK 分化及 CAR 分子构建及导入的关键技术；3）在体 CAR-T/M 制备技术，团队已经提前布局在体 CAR 制备技术，拥有独特的在体基因递送技术平台，目前正对在体 CAR-T/M 的制备及其功能进行验证。

未来，济因生物团队将着重开发 IPS 来源的 CAR-NK 以及在体 CAR-T/M 相关的产品管线，为血液瘤乃至实体瘤患者提供有效的肿瘤免疫治疗产品，并显著降低目前的治疗成本。

对于本轮融资，济因生物创始人黄可博士表示：“创新应该是未来一个生物医药企业最重要的特质。2021 年 11 月 19 日，CDE 发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》。该《指导原则》回应了 CDE 于 2021 年 11 月 10 日发布的《中国新药注册临床试验现状年度报告（2020 年）》中指出的问题，如 “爆发式的创新药临床试验深陷同质化内卷” 等；同时指明了未来生物医药企业发展的方向，即 “新药研发应以为患者提供更优（更有效、更安全或更便利等）的治疗选择作为更高目标”，也即要从 Me-too 和 Me-better 过渡到 BIC（Best-in-class）和 FIC（First-in-class）阶段。同时，随着医保谈判和集采的不断推进，具备差异化的创新药企，才具有更大的生存和发展空间。从济因生物的定位来讲，为患者提供普惠性的通用型 BIC/FIC 药物，是我们坚定不移的发展方向。”

投资方合创资本合伙人齐玮博士表示：“我们看好通用型细胞疗法的巨大潜力，在目前多种通用型免疫治疗产品的技术路径中，济因生物的方案具有显著竞争优势，是细胞治疗真正走向广泛临床应用的必要途径。济因生物团队在 IPS 分化等方向有多年完整的底层技术储备和独创的技术平台，其创新的技术造就了公司的核心壁垒。我们期待看到济因快速开发出临床低成本、疗效优的细胞治疗产品，造福全球患者。”

投资方倚锋资本董事副总经理周勤勇表示：“济因生物团队具有较强的自主研发和持续创新能力，已布局建立多项全球前沿重要技术平台。除了在国内较早过硬掌握的 IPS 诱导分化底层技术，迅速完整打通 CAR 分子构建及基因载体导入等关键技术，还构建了颇具革命性的在体基因递送技术体系。我们期待济因生物能够为临床和患者带来更多好的治疗产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。