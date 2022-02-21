OPPO 官方微博放出 OPPO 首款平板 OPPO Pad 的预热海报，宣称：“这一部，新一步，一 Pad 到位！” 可以看到，图片中配有一支 OPPO Pencil 手写笔。海报中还有介绍文字：OPPO Pad 支高效办公、跨屏互联功能，这也意味着它能与 OPPO 手机联动。

另外，刘作虎对 Find X5 进行了一些规格泄露，其表示，手机影像走到今天，从单纯比拼高像素，到比拼多摄像头的数量，再到后来比拼大底尺寸和计算影像能力，但其实任何单一技术都不是决定影像的的唯一方向。

所以这次 OPPO Find X5 系列影像其中一大升级，就是全新的悬浮防抖。传统防抖只支持单一的镜头或传感器，OPPO 悬浮防抖能同时支持传感器位移防抖和镜头光学防抖，最多能抵消来自 5 个方向的抖动，防抖效果提升 3 倍。OPPO Find X5 系列这一套最豪华的防抖系统，目前只有专业相机才有，OPPO 是第一家把这种硬件级五轴防抖带到手机上面的品牌。

官方介绍，OPPO 五轴悬浮防抖可以在狭小的机身空间内实现俯仰、摇摆、水平平移、垂直平移和旋转五轴防抖操作。其中水平平移和垂直平移最高防抖幅度可达到±3°，这比常见的 OIS 光学防抖能力提升了 65%，带来几乎接近专业单反相机的防抖效果。此外，OPPO Find X5 系列全球首发自研芯片马里亚纳 MariSilicon X，这是一颗由台积电代工的 6nm 影像专用 NPU 芯片。