索尼集团公司的全资子公司——索尼风险投资公司（”SVC”）已完成其新基金 “索尼创新基金 3 L.P.（SIF3）” 的首次招募，目标是 250 亿日元。SMBC 集团（三井住友银行和 SMBC 日兴证券公司、日本瑞穗金融集团（日本瑞穗银行和瑞穗租赁优先公司）、大和证券集团（大和 VC 加速器 L.P.）、三井住友信托银行有限公司、横滨银行有限公司、滋贺银行有限公司、Koei Tecmo 集团（Koei Tecmo 资本有限公司）、川崎重工有限公司、三菱地所有限公司、一所大学和索尼集团都是该基金的有限责任合伙人。SVC 成立于 2021 年 7 月，管理索尼创新基金，向不同发展阶段的新兴科技公司和旨在解决全球环境挑战的初创企业进行投资。

索尼集团公司执行副总裁御供俊元表示：“索尼致力于培育新的业务并促进开放创新。自首个基金启动以来，我们的风险投资活动一直在稳步增长，这也是我们成立索尼风险投资公司的初衷。我们相信，这项投资活动将为索尼和索尼所支持的技术生态系统做出坚实的贡献。”

索尼风险投资公司首席执行官土川元表示：“我们积极培养引领创造次世代新兴技术的企业家和初创企业，促进开放创新，并通过我们的企业风险投资活动为全球环境和社会发展做出贡献。索尼风险投资公司不仅将投资新兴技术领域企业和高增长的初创企业，还将进一步加强 ESG 举措，并热切为其所投资的公司提供支持。”