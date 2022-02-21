2022 年 2 月，北京烁星生物医药科技有限公司（简称 “烁星生物”）宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由中金资本旗下中金启德基金领投，华金投资、长安私人资本跟投，探针资本担任独家财务顾问。该轮资金将用于烁星生物基于 VHH 平台自主研发的两款抗体药物（SM3321，SM1542）的 CMC 生产及中美两国的临床申报，并进一步扩充专业团队、招募更多优秀的技术人才。

烁星生物成立于 2019 年，其全球首创的 VHH 抗体发现和工程优化平台可确保高效的 VHH 抗体选择和优化，产生具有高亲合力和高生物活性的 VHH 抗体候选对象；平台优化克服稳定性、免疫原性、半衰期和可制造性等问题。其独特的纳米多抗分子具有高亲合力靶向结合和靶效协同作用；可调节半衰期；介异 ADCC 和 ADCP；结构简单，分子量小，表达量高，纯化回收率高，稳定性好。

烁星生物依托自有技术平台开发出一系列全新的具有自主知识产权的生物药，其中 SM3321 即将启动中美两国的临床申报，其临床前数据显示出极好的抗瘤效果和安全性：特有的结合位点能够强力靶向肿瘤细胞，激活免疫细胞功能，减少非特异性毒性反应。

烁星生物创始人梁延斌博士表示：“我们非常感谢新老股东对公司的认可和大力支持。烁星生物将坚持初心，不断丰富和巩固核心技术平台，持续开发针对难治肿瘤、神经、眼科等疾病领域的创新生物药物，满足目前未被满足的临床需求，造福患者，为医药事业贡献力量。”

本轮融资的领投方中金资本执行总经理黄序博士表示：“随着基因工程和抗体工程等分子生物学技术的不断突破，多抗药物研发已成为抗体药物的新方向。我们非常看好烁星的 VHH 多抗新药研发平台，创始团队在该细分领域具有非常前瞻的眼光和独到的技术壁垒，具备持续开发重磅产品的潜力。我们希望持续支持公司及团队产品开发进程，助力公司成为新一代生物创新药领军企业。”

华金投资表示：“烁星创始团队曾在礼来、艾尔建等海外知名药企任职 20 余年，有深刻的肿瘤免疫学理解及丰富的生物医药领域产业经验。他们基于多靶点间协同互补的高亲合力多抗已经体现出具有前景的差异性优势，优异的临床前数据也展现出极高的成药潜力。我们华金投资作为生物医药赛道的长跑者，希望与烁星生物一起见证中国在多抗领域的新突破。”

长安私人资本表示：“多特异性抗体是抗体药创新的主要方向之一，多抗在分子设计、筛选优化、工艺制备等方面颇具挑战性，研发难度非常大。烁星生物团队在小片段抗体研发方面有深厚的技术积累，其基于 VHH 抗体构建的多抗研发平台具有显著的差异化和技术优势，显示出了可期的临床和市场潜力。我们坚定地支持这样的团队和技术，愿意陪伴公司研发出具有突破性的创新疗法。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。