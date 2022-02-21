特斯拉宣布已在其位于加利福尼亚的试点工厂生产了 100 万块下一代 4680 电池。该公告发布之际，特斯拉预计将开始交付配备其 4680 电池和新结构电池组的 Model Y。

2020 年，特斯拉推出 了新的 4680 电池，这是一种尺寸大得多的新型圆柱形电池，该公司声称其可产生 6 倍的功率和 5 倍的能量容量，同时显着降低成本。

自揭幕以来，特斯拉一直在弗里蒙特的 “试点生产设施” 生产 4680 电池，并在其他工厂进行大规模生产，包括德克萨斯超级工厂和柏林超级工厂。

虽然特斯拉称其为 “试点工厂”，但该汽车制造商已经宣布了在该工厂生产 10 GWh 电池的目标，这超过了许多其他全规模电池工厂。上个月，特斯拉的工程高级副总裁德鲁·巴格利诺（Drew Baglino）表示，特斯拉在试点工厂的增产方面取得了 “有意义的进展”，但他没有确认产能。措辞并不完全清楚，但听起来，截至 1 月份，特斯拉已经生产了 100 万个 4680 电池。

可惜的是，官方并没有给我们提供太多信息，因为当前的生产率是了解特斯拉可以从试点工厂的产能中实现什么样的汽车产量的最重要指标。每辆汽车大约有 1,000 个电池，100 万个电池足以在德克萨斯州 Gigafactory 生产约 1,000 辆 Model Y 车辆。

这还不够，但如果特斯拉能够每周生产 100,000 块 4680 电池，那么它将能够每周生产 100 辆 Y 型汽车，这将是一个良好的开端，因为 4680 电池将与新车型 Model Y 的生产同步。

上个月，Baglino 还表示，特斯拉预计 4680 电池不会成为德克萨斯 Gigafactory 生产 Model Y 电池的瓶颈，他表示，该公司还在新工厂部署更大规模的 4680 电池生产方面取得了进展。

特斯拉最老的电池合作伙伴松下已初步宣布，将为新电池部署一条原型生产线。随后，松下新任 CEO Yuki Kusumi 表示，如果测试生产成功，松下准备在生产特斯拉的新电池时进行 “大笔投资” 。

2021 年 10 月，这家日本制造商推出了自己与特斯拉合作开发的 4680 电池。现在，来自日经亚洲 的一份新报告称，松下已批准在日本和歌山工厂投资 800 亿日元（7.05 亿美元），为特斯拉生产 4680 电池。

松下不愿对该报道发表评论，并表示仍专注于其测试生产线：我们正在研究批量生产的各种方案，包括我们在本财年建立的测试生产线。但是，我们目前没有任何要宣布的内容。

该报告称，松下计划在该工厂的产量低于 10 GWh。以 60 kWh 的平均包装容量计算，这足以每年生产超过 150,000 辆汽车。