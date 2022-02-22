近日，国内肿瘤诊疗领域智能服务平台、肿瘤患者全病程管理服务商浙江海心智惠科技有限公司（简称 “海心智惠”）宣布完成 B1 轮融资，融资金额达数亿元人民币。本次融资由启明创投领投，老股东禾沛投资跟投，探针资本担任独家财务顾问。

本次融资的资金将用于进一步加速团队的人才梯队建设，加大力度引入更多行业内资深人才，不断完善肿瘤智能服务业务线建设，拓展商业化路径。

海心智惠创始人兼 CEO 李颖赟表示：“具有超高专业能力且有以心系患者为初心的团队是海心得以发展壮大，服务更多患者的根本。海心将全面投入建设一支能够成为行业标杆的肿瘤临床全病程服务团队，深耕肿瘤各科室，携手中国临床肿瘤学会（CSCO），在中国建立一个能够为中国广大肿瘤患者服务的网络，使普惠、全方位、高标准的治疗在中国落地生根。海心也将坚持一贯的研发投入，除了自身产品及服务体系的高速迭代，也将开展肿瘤全病程管理过程中相关产品的研发和注册。在新老股东的大力支持下，在本轮资金的助力下海心必定能再上台阶。”

启明创投主管合伙人胡旭波表示：以患者为中心的精细化管理将成为临床治疗的一部分，而 AI 数字化赋能使得精细化管理触达所有患者成为可行，对临床治疗有着重大意义。海心起步于杭州市滨江区，目前专注于肿瘤学科，通过深度融合医学理解和技术研发，为行业提供了领先的产品和服务。我们很高兴能够和其他投资人一起投资海心，为肿瘤规范化治疗、患者管理和新药研发共同创造长期价值。

禾沛投资孙兵认为：癌症患者求医难，医生工作量太大，不能详尽了解每位患者的情况和诉求，患者离院后无法得到更多的关心与指导，而药企新药研发因无法及时找到患者致使新药研发周期超长是我们肿瘤治疗的现状和痛点，更是令人心痛的事实。一群年轻人本着仁慈、博爱的初心创建了海心，他们利用 AI 技术搭建了底层肿瘤知识图谱，开发大量工具，跨界学习能力极强，完成了帮助基层医生规范化诊疗的 AI 智能诊疗系统开发，构建了帮助患者康复及交流沟通的平台，个性化为每一位患者提供全病程服务，大大提升了病人生存质量，重塑了整个行业的管控能力，基于此我们在 2019 年第一次投资了海心。团队在近两年并没有停止创新，而是不断渗透服务，开创性地推出了个案管理师的落地跟踪服务，让海心的服务触角延伸到了医生与患者端对端前沿，大大提高了医生工作效率，改善了医患联系平台，重塑了医患关系。C 端用户飞速增长，行业生态中每个角色均享受到了科技创新带来的实惠。未来随着服务的深入，海心将为患者、医生、药企提供更加深入贴心的服务，我们本轮也因此进一步追加了投资，愿海心从初愿，为患者，让生命更有尊严。

苇渡创投合伙人王磊蕾表示：我国每年新增癌症患者四百多万，存量逾两千万，这组数字背后是无数煎熬的生命和痛苦的家庭。柳叶刀的数据显示我国癌症患者的 5 年生存率是 40.5%，美国、日本分别为 67.7%，68.8%，这一现状背后的原因是多方面的，其中有两点至关重要，即肿瘤诊疗水平在全国范围内的非均质化、以及患者的全病程管理的缺失。苇渡自成立以来一直在寻找一个能够解决上述问题的优秀创业团队，直到 2020 年发现海心，在一个半月做完 50 多小时的尽职调查后，我们内心的喜悦和兴奋是难以抑制的。海心团队具有一流的战略眼光、超强的执行力、顶尖的跨界学习能力、降维打击的 AI 和互联网产品开发水平，最重要的、这是一个有格局、有价值观的优秀团队。他们搭建了底层的肿瘤知识图谱，利用人工智能结合互联网技术，开发出一系列工具，在肿瘤垂直领域提升了全环节效率，既能为医生提供智能辅助诊疗和患者全程管理服务，帮助基层医生提高规范化诊疗水平，又为患者提供包含诊断、治疗及康复的全病程院内外打通的一站式管理服务，建立了一个很好的闭环。在我们投资后的一年中，海心以超预期的速度快速迭代产品、模式、以及自身组织，已经初步建成垂类平台型模式，其快速增长的医生和患者数及高粘性证明了海心在医生和患者两端创造的价值。我们期待海心的产品和服务在未来能够为更多的肿瘤医生和患者所使用，切实的实现让癌症患者活得更长活得更好的目标，造福广大患者和家庭。

探针资本合伙人杨丹宁认为：凭借先进的 CSCO AI 系统，海心智惠支持医生为肿瘤患者制定最科学的个体化治疗方案，并通过个案管理体系使得医生的服务能力完整覆盖院内及院外的治疗与康复，最大化患者治疗获益。公司自创立起，始终贯彻以患者为中心的企业价值观，与医院、药企及器械企业、商业保险等机构共同构建起了以患者为中心的整合式医疗服务体系，实现了爆发增长的商业价值。我们非常荣幸参与海心智惠的融资工作，并将在未来持续陪伴公司砥砺前行。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。