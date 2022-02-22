近期，万代南梦宫（中国）投资有限公司旗下万代南梦宫（上海）娱乐有限公司和万代南梦宫（上海）玩具有限公司正式合并为万代南梦宫（上海）娱乐有限公司。合并后的公司业务将包括互联网娱乐、玩具娱乐、IP 引进、IP 育成及 IP 授权等多个领域，推进 “IP 轴战略” 事业一体化发展，以 “全面提升万代南梦宫集团在全世界文化娱乐产业的综合竞争力”。

万代南梦宫集团自 2015 年以来已在上海成立多家公司，目前万代南梦宫（中国）投资有限公司旗下拥有万代南梦宫（上海）娱乐有限公司 [原万代南梦宫（上海）互动娱乐有限公司]、万代南梦宫（上海）玩具有限公司、日昇（上海）品牌管理有限公司及万代南梦宫（上海）游乐有限公司。

合并后的万代南梦宫（上海）娱乐有限公司内设数字娱乐、玩具娱乐、经营战略三大事业集群，围绕潮玩、模型等玩具事业、互联网娱乐、IP 育成、IP 引进、IP 授权等领域开展业务，持续推进 “IP 轴战略” 事业一体化发展，旨在满足中国用户多元化的娱乐需求，为中国用户带来独特且极具本地特色的优质娱乐产品及服务。

万代南梦宫（上海）娱乐有限公司董事长兼总经理辻太郎先生表示：“我们的使命是尽可能让更多的人一展笑容。合并后的万代南梦宫（上海）娱乐有限公司所经营的业务范畴从手游、端游拓展至了玩具、食玩、模型、影像等多个领域，而我们自有的经典 IP 从机动战士高达、吃豆人、太鼓达人也拓展至了众多其他的日本 IP 以及中国本土 IP。今年，我们将继续整合优势资源，加强合作关系，探索娱乐体验的新模式，持续为广大的中国消费者提供丰富多彩的商品及服务，一如既往的给他们带去欢乐。”