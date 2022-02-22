宾利汽车公司分享了投资 300 万英镑以将其位于克鲁的公司总部的增材制造 (AM) 产能翻番的详细信息。最先进的增材制造设施已应用于广泛的用途，仅在 2021 年就生产了 15,000 多个组件。这一扩展还将使 Bentley 能够利用先进技术来创建 3D 打印汽车部件，并在客户汽车中实现更高的个性化。

对这种创新过程的投资是 Bentley 创造长期、可持续的商业模式并始终处于技术进步前沿的愿景的又一例证。

AM 系统将 3D CAD 模型转换为物理组件，被公认为世界上发展最快的技术之一。Bentley 的创新研发团队已经确定了要打印的各种物品，包括为制造同事提供的在职辅助工具，例如 Bentley 标志性木工车间的轻质砂轮。此外，还创建了为 Bentley Blower Continuation 模型制造零件所需的历史准确工具设备，甚至因新冠大流行向医疗保健部门提供了面罩。

AM 已被用于为几个原型宾利汽车创建物理组件，包括全尺寸动力总成模型和空气动力学风洞模型。先进技术还被用于为在美国严苛的派克峰挑战赛中驾驶的创纪录宾利车型生产零件。

最新的方法有助于加快产品开发，使 Bentley 无需外包即可生产大量零件。这是公司突破性的 Beyond100 战略的一部分，旨在通过重塑业务的各个方面来实现可持续的移动领导地位。安装的最先进的增材制造设备可节省 50% 的零件成本，并且通过全天候运行，该设施能够生产超过 25 种不同材料选项的数千个组件。Bentley 全公司的同事现在正在接受 AM 培训，以了解他们如何从在工作中使用最先进的流程中受益。

Bentley 制造委员会成员 Peter Bosch 补充道：

“Bentley 的增材制造方法处于行业领先地位，该设施正迅速成为我们 ‘梦想工厂’ 雄心的基石。其中一个主要好处是它以效率为导向，降低了无数工作的成本和复杂性。“这项最新投资也对我们整个公司的同事产生了重大影响，有助于创建先进的辅助工具，以推动整个制造过程的持续改进。展望未来，这项先进技术确实有巨大的发展潜力，包括为我们的客户提供个性化零件的更大能力，以及进一步增强每辆汽车提供的个性化计划。”