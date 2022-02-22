国内首家基于无人机技术的科技潮玩公司 “星奇世界 HISINGY”，完成了天使轮百万级美元融资。本轮由真成投资领投、陈悦天（火凤资本）跟投。

北京美冠挚友科技有限公司成立于 2019 年，专注于在无人机领域提供完整的 “娱乐、教育、产品” 生态。公司旗下有三个品牌，“星奇世界 HISINGY”（无人机娱乐潮玩）、“星奇实验室 SGLRT”（创客教育）、“TCKFILMS”（特种无人机影视拍摄/产品）。三个品牌业务相互支持，业务互相联动。

据介绍，星奇世界的目标，是打造 “跨越虚拟与现实的娱乐生态”，做跨界创新的产品，成为面向全球市场的头部科技潮玩品牌。用先锋技术定义 “未来的潮玩”，其中包括无人机、游戏、混合现实、元宇宙等技术元素，将之融合成为面相未来的 “科技潮玩”。

星奇世界将在 2022 年中首发的第一个产品系列：“FPV 无人机套装”+系列个性化改装升级零部件。未来还将提供更多量级更丰富娱乐场景的系列无人机和其它智能设备平台。

星奇世界 CEO 张子楠表示：“科技潮玩” 是个崭新的领域，我们将从 “无人机” 开始，开发新玩法、新 IP、新竞技、新平台的整体娱乐生态，同时积累技术拓展新领域。星奇世界的 MR 空间也原生带有一些元宇宙的概念，用户在现实世界中所购买的实体产品，都会投射到虚拟世界中去。而且我们还设计了一些与众不同的玩法，深度挖掘无人机的可玩性。非常幸运可以和真成投资一起开始星奇世界的旅程，真成投资对于未来科技、智能制造、人工智能和硬科技等领域有着深刻的认识和经验，我们相信可以一起将星奇世界打造成一个头部科技潮流品牌。

本轮融资的主要目的是搭建无人机娱乐潮玩生态链，其中包含娱乐无人机产品研发生产、混合现实游戏技术环境搭建应用、市场拓展及销售渠道建设等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。