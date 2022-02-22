近日，华盟科技完成千万美元级别的 Pre-A 轮融资，梅花创投和深创投领投，光远投资和深创投索斯福基金跟投。本轮募集的资金将用于华盟税务 SaaS 产品 “税纪云平台” 的产品优化、推出国际税产品、构建全国市场服务体系等。

华盟科技致力于打造企业税务管理一站式工作平台，全方位支撑企业税务管理活动，助力企业实现税务管理数字化转型。创始团队由四大的财税专业人士和企业财税相关技术专家组成，具有深厚的财税业务经验和技术积累，为企业提供 “SaaS 软件+服务+咨询” 一体化税务管理数字化解决方案。其自主研发的税纪云平台覆盖全行业全税种，是国内首款具有全税种全自动化计税和纳税申报的税务 SaaS 产品，具有软件著作权 23 项、正在申请中的发明专利 12 项。

华盟科技创始人孙桂华女士表示，我们将过往长期积累的税务管理咨询经验融合于税纪云 SaaS 平台，全面支撑企业内部所有涉税活动，助力企业以较低成本快速实现税务管理数字化转型，全方位和高效提升企业数字化税务管理水平，从而大幅提升企业内部税务管理工作的效率，降低税务管理成本和税收负担，有效防控税务风险，支撑涉税管理决策。在当前全球加强税收管理，国家大力推进 “金税四期” 的大环境下，我们希望给客户呈现一款真正懂税的软件产品。

华盟科技联合创始人兼 CEO 廖红晖先生表示：“本次融资作为华盟科技的第一次外部机构融资，就已获得众多投资机构的关注和青睐，我们非常感谢。去年公司也获得了 ‘腾讯 SaaS 加速器第三期’、‘深圳科技明日之星’ 和 ‘数字化创新典范’ 等诸多奖项。这些都是对华盟税务 SaaS 创新产品的肯定，同时也是一种鞭策，促使我们更快更好地为广大客户服务。就像多年前金蝶、用友开创财会电算化的全新篇章一样，华盟科技将向前辈们认真学习，砥砺前行，力争开创税务数字化的新纪元。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。