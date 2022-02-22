英百瑞（杭州）生物医药有限公司（简称 “英百瑞”）宣布完成 2.3 亿元人民币 A 轮融资，推动其 First-in-Class 现货型同源异体 CAR-NK 和 NK 细胞治疗药物进入到临床阶段。本轮融资由瑞享源基金和中南创投基金共同领投，隆门资本、中关村开元资本、东方汇昇、贝鱼百瑞基金等多家投资机构跟投，之前该公司于 2020 年获得龙磐基金 8000 万元 Pre-A 轮融资，英百瑞已累计获得 3.1 亿元的融资。

英百瑞成立于 2014 年，从事肿瘤和免疫类疾病的治疗，2016 年专注于创新型通用现货 CAR-NK 细胞疗法的开发，通过其原创的技术平台，研发出一系列细胞和抗体药物，致力于解决临床未满足的疾病，多个产品管线正在同步推向临床。

本轮融资将用于推动英百瑞独有的非基因修饰的 CAR-raNK 和 tiNK 细胞疗法的开发，推动公司的现货型 CAR-raNK 细胞疗法候选药物 IBR733 和 IBR854 管线到临床阶段，加速公司多个 tiNK 和 NK Cell Engager 细胞疗法候选药物的 IND-enabling 研究，以及新的 GMP 厂房建设、人才梯队建设，加强外部商业合作并补充流动资金。

英百瑞董事长苗振伟博士表示：“非常感谢各家知名专业投资机构对英百瑞的认可和支持，英百瑞将继续以患者为中心，以临床价值为导向，坚持 “免疫治疗之光，点亮生命新希望” 的理念，致力于成为全球 CAR-NK 细胞治疗领域的领导者。”

瑞享源基金总经理胡巨表示: “细胞疗法将是人类对抗肿瘤等重大疾病的重要武器，其中 CAR-NK 是细胞疗法的最新领域之一，作为一种异体通用细胞疗法具有大规模生产的潜能，是细胞疗法真正走向广泛临床应用的重要途径。以苗振伟博士为核心的英百瑞创业团队专注 CAR-NK 细胞疗法，具有丰富的药物研发和企业管理经验，公司独特的研发平台和丰富的产品管线为企业未来的快速发展打下了坚实基础。我们希望能够助力英百瑞成为引领中国医药创新和具有国际竞争力的创新型企业”

中南创投基金合伙人倪丹博士表示：“我们很高兴支持英百瑞，英百瑞的非病毒修饰、非基因编辑的通用型 NK 和 CAR-NK 细胞药物平台具有很强的创新性和十分广阔的发展潜力。公司基于此技术平台所开发的产品已经在临床初步展现出了针对血液瘤和实体瘤治疗的优秀研究结果。英百瑞团队具有深厚的技术创新和产业化能力，我们对英百瑞快速成为细胞治疗领军企业、造福患者充满信心。“

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。