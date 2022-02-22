2022 年 2 月，麦岩智能宣布完成近亿元的天使轮及 Pre-A 轮融资，领投方为耀途资本等，元禾原点、界石投资、雅瑞资本、Scale Partners 势乘资本跟投，由 Scale Partners 势乘资本担任独家资本顾问。本轮融资将主要用于下阶段的研发、生产、团队投入等。

麦岩智能成立于 2021 年 6 月 1 日，专注于打造 “未来社区智能服务机器人”，目前重点研发智能清洁机器人 “极光壹号”。这款机器人主要用于小区楼宇等中小公共面积的清洁，功能上集推尘、吸尘、扫地、拖地功能于一体，可实现对重复人力工作的接替.

麦岩智能创始人兼 CEO 李宇浩表示，在他任职融创期间曾观察到地产物业行业的服务人员招募难且贵，这与总劳动力人口下降，而新的第三产业兴起有很大的关系，因此他便考虑需要由机器人来接替人类做一些基础的服务工作，例如地面清洁等。现在，随着极光壹号预量产和首批客户测试性交付，客户的反馈让他越发感受到这件事的重要性和必要性，也更坚定了他要做好社区智能服务机器人的决心。

耀途资本创始合伙人白宗义表示，“我们看好商业清洁赛道的高成长性和巨大的市场空间，高度认可麦岩智能创始团队的专业度与创业精神。耀途资本在数据感知、通信、算力以及算法领域进行了全方位的布局，与麦岩能够形成明显的产业协同效应。我们期待与麦岩智能携手，共同推进服务机器人市场快速发展。”

元禾原点合伙人米菲认为：随着中国老龄化的程度日益增加，人机共存时代来临，机器替代人工的机会逐渐增多，服务机器人渐成大众需求。麦岩正以高效低本的方式革新传统社区清洁行业，快速完成应用场景落地。这与我们消费智能的方向非常契合。

界石资本孙军军认为麦岩智能的市场需求逻辑清晰，潜在市场空间大；公司针对性地设计清洁服务机器人，具有场景适用和高性价比的显著优势。团队成员在技术、市场和管理等各方面优势突出，格局深远，麦岩智能未来发展有着巨大的想象空间。

Scale Partners 势乘资本合伙人谢晨星表示，麦岩智能是我们新基金投资的第一家公司，并将长期深度协助公司的资本管理工作，我们坚定看好人工智能和机器人技术在服务产业中的全面应用，我们相信麦岩团队一定能用丰富的商业经验和技术积累，打造出真正对产业有价值的颠覆性产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。