ALVA Yachts 推出了其全电动豪华帆船和游艇系列的最新成员 OCEAN ECO 60 Coupé，这是一艘配备太阳能电池板的 60 英尺电动双体船。Coupé 是 ALVA ECO 60 和 ECO 60 Explorer 电动游艇的全新运动型版本，提供更低调的外观轮廓和创新的新功能。

ALVA Yachts 是一家德国公司，由 Mathias May 和 Holger Henn 于 2020 年创立，是 PICA 游艇发展而来，PICA 游艇成立于 2013 年。ALVA 的前身在船舶制造期间推出了 40 多艘 20-30 英尺的帆船和电动动力艇。

该品牌希望打造下一代电动游艇，它仍然非常清楚船舶电气化所面临的问题以及自身在开发零排放技术方面的障碍。这是其网站上写得很美好的 “介绍” 页面的摘录：

“ALVA Yachts 决心改善我们生活的社会。我们正朝着可持续、前卫的电动游艇迈进。今天，电力并不总是以可持续的方式产生——但它可能是。元素、材料、制造、运输和游艇的使用都是需要改进的领域。我们今天没有所有的答案，但我们的使命是解决这些问题，从而改善我们明天的生活方式。”

在短时间内，ALVA Yachts 推出了一艘 50 英尺的巡洋舰、两艘长度分别为 72 英尺和 82 英尺的电动帆船，以及包括 OCEAN ECO 60 在内的多种 60 英尺和 90 英尺电动游艇。如今我们知道，ALVA ECO 60 的 Coupé 版本提前在今年年底投产。

据 ALVA Yachts 称，ECO 60 更时尚的 Coupé 版本及其集成太阳能电池板的广阔船顶提供了跨大西洋航程。全电动双体船由两台 250kW 电机驱动，由 150-280kWh 电池组供电。除了太阳能和船上的发电机外，电池组本身还由陆上充电供电。太阳能电池板本身可以达到 18kW 的峰值，与竞争对手相比，ALVA 声称这是同类产品中最好的。柴油发电机每台产生 2 x 100kW/DC，但客户也可以选择甲醇燃料电池来避免使用那些讨厌的化石燃料。

即使使用柴油发电机，ALVA Yachts 告诉我们，OCEAN ECO 60 Coupé 可以在阳光明媚的情况下以 4.5 节（5.2 英里/小时）的速度全天巡航而无需使用任何柴油。使用柴油和太阳能旅行，再加上电池充满电，可以提供 2,800 英里的高效巡航。停靠时，ECO 60 Coupé 可以插入海上岸电并以高达 88 kW 的速率进行补充。