随着 Volta Trucks 努力在今年晚些时候开始生产其全电动 Zero 卡车，它现在获得了让它越过成长长跑终点线的资金量。这家零排放卡车制造商宣布已获得额外的 2.3 亿欧元（约合 2.606 亿美元）的 C 轮融资。此外，Volta Trucks 的 5,000 多份预订提供了超过 12 亿欧元（约 14 亿美元）的潜在收入价值。

Volta Trucks 是一家全电动汽车初创公司和服务公司，于 2019 年在伦敦成立。此后，它在瑞典和法国开设了更多办事处，致力于交付其首款商用电动汽车 Volta Zero。

这辆 16 吨重的电动卡车于 2020 年推出，将作为城市中心的最后一英里交付车队车辆。2021 年 6 月，Volta 推出了其 Zero 卡车底盘的第一个可操作原型车，该车型将在今年晚些时候进行批量生产。这家英国初创公司已经表示到 2025 年推出三种 Volta Zero 型号的计划。

去年 9 月，Volta Trucks 分享了消息，称其已获得由 Luxor Capital 牵头的 3700 万欧元 B 轮融资，同时还有几家现有投资者增持了股份。当时，Volta Trucks 的预订量超过 2,500 份，价值超过 6 亿欧元（约合 7.055 亿美元）。

Volta Trucks 预计到 2025 年，年销量将达到 27,000 辆。目前设想的数量，是 Volta 最初预测的五倍以上。为了达到这一目标，该公司表示需要采取 “针对特定城市的策略”，首先将重点放在欧洲。沃尔塔（Volta）以伦敦和巴黎为例，这两个首都都已开始禁止从市中心的大部分地区使用柴油动力汽车。

的确，Volta 已经计划于今年晚些时候在今年 7 月推出概念 EV 时，在英国和法国试行其首款 16 吨电动卡车 Volta Zero 。目前确认了时间表，其中包括 2021 年底之前生产的 “ Pilot Fleet” 卡车以及大约十二个月后开始的批量生产。沃尔塔 Volta 当时说，该车正处于工程开发阶段，即将进行早期原型测试。

16 吨汽车的生产将紧随其后，2023 年将生产最大的 19 吨和中型 12 吨的变型车。同样，较小的 7.5 吨汽车的试点车队将再次进行客户试验。去年，Volta 希望在 2024 年末开始生产。这些后期的车辆处于早期的设计开发阶段。

沃尔塔建议，最终的阵容将形成 “全系列的全电动商用车”。与首创车型一样，任何 Volta 卡车的操作员都将坐在中央驾驶位置，座椅高度比传统卡车低得多。驾驶员采用玻璃房式驾驶室设计，视野开阔 220 度，最大程度地减少了危险的盲点。