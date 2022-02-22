丰田已委托雅马哈开发一种完全依靠氢运行的自然吸气 V8 发动机。该公告发布之际，丰田、马自达、斯巴鲁和川崎准备合作努力延长燃烧技术的使用寿命，同时实现清洁空气目标。

新引擎并不是全新的，即使它的燃料方式是新的。5.0 升自然吸气 V8 基于雷克萨斯 RC F 轿跑车中使用的发动机，但对喷油器、喷头、进气歧管和其他部件进行了修改。

雅马哈表示，它在 6,800 rpm 时可产生 444 hp (450 PS) 的功率，在 3,600 rpm 时可产生 398 lb-ft (540 Nm) 的扭矩。这使得清洁耗油器的功率略低于传统耗油器，后者可产生 472 hp (479 PS) 和 395 lb-ft (536 Nm) 的功率，适用于 RC F Track Edition。 但如果这意味着我们可以在 V8 上再坚持几年，我们会很乐意接受。

雅马哈工程师 Takeshi Yamada 解释说，该发动机与传统的汽油发动机具有不同的特性：“氢发动机具有与生俱来的友好感觉，即使不借助电子驾驶辅助设备也能轻松使用。”“每个来试驾原型车的人一开始都会有些怀疑，但最后还是带着灿烂的笑容从车里出来。当我看到这一点时，我开始相信氢发动机的独特特性实际上具有巨大的潜力，而不是简单地将其视为汽油的替代品。”

在这个阶段，两家公司都没有宣布任何关于该技术很快就会上街市售的消息。他如何将排气系统连接到疯狂的顶部安装的 8 对 1 排气歧管也是个迷，雅马哈声称这会产生非常独特的高频声音。但鉴于丰田已经在日本的超级太急系列赛中使用了氢动力卡罗拉，并且还展示了具有相同技术的氢动力 GR Yaris 原型，该公司显然致力于这一概念实现。

雅马哈已经承诺到 2050 年实现碳中和，并在五年前开始开发用于汽车的氢发动机。“氢发动机具有碳中和的潜力，同时保持我们对内燃机的热情，” 雅马哈汽车总裁 Yoshihiro Hidaka 解释道。“与具有不同企业文化和专业领域的公司合作，以及增加我们拥有的合作伙伴数量是我们希望引领未来的方式。”